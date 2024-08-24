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Чечня направила гумпомощь медучреждениям Курской и Запорожской областей
Чечня направила гумпомощь медучреждениям Курской и Запорожской областей - РИА Новости, 24.08.2024
Чечня направила гумпомощь медучреждениям Курской и Запорожской областей
Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) оказал гуманитарную помощь учреждениям здравоохранения Курской и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:55
2024-08-24T20:55
2024-08-24T20:55
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) оказал гуманитарную помощь учреждениям здравоохранения Курской и Запорожской областей, сообщил глава региона Рамзан Кадырова. "Региональный общественный фонд имени первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказал гуманитарную помощь учреждениям здравоохранения Курской и Запорожской области", - написал в Telegram-канале Кадыров. Груз с необходимыми лекарствами, спецоборудованием, медизделиями, продуктами и необходимой одеждой доставил начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров, сообщил глава региона. Также для оказания помощи местным врачам направлены и профильные специалисты из республики. Ранее Кадыров сообщил о готовности региона принять людей, выехавших из Курской области.
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общество, россия, запорожская область, курская область, рамзан кадыров
Общество, Россия, Запорожская область, Курская область, Рамзан Кадыров
Чечня направила гумпомощь медучреждениям Курской и Запорожской областей
Кадыров: РОФ оказал гуманитарную помощь больницам Курской и Запорожской областей