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Чечня направила гумпомощь медучреждениям Курской и Запорожской областей

Чечня направила гумпомощь медучреждениям Курской и Запорожской областей - РИА Новости, 24.08.2024

Чечня направила гумпомощь медучреждениям Курской и Запорожской областей

Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) оказал гуманитарную помощь учреждениям здравоохранения Курской и... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:55

2024-08-24T20:55

2024-08-24T20:55

общество

россия

запорожская область

курская область

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 24 авг - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) оказал гуманитарную помощь учреждениям здравоохранения Курской и Запорожской областей, сообщил глава региона Рамзан Кадырова. "Региональный общественный фонд имени первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказал гуманитарную помощь учреждениям здравоохранения Курской и Запорожской области", - написал в Telegram-канале Кадыров. Груз с необходимыми лекарствами, спецоборудованием, медизделиями, продуктами и необходимой одеждой доставил начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чечне Рамзан Альдебиров, сообщил глава региона. Также для оказания помощи местным врачам направлены и профильные специалисты из республики. Ранее Кадыров сообщил о готовности региона принять людей, выехавших из Курской области.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

россия

запорожская область

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общество, россия, запорожская область, курская область, рамзан кадыров