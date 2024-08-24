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В Воронежской области после атаки дронов эвакуировали около 200 человек - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 24.08.2024 (обновлено: 18:39 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/evakuatsiya-1968199707.html
В Воронежской области после атаки дронов эвакуировали около 200 человек
В Воронежской области после атаки дронов эвакуировали около 200 человек - РИА Новости, 24.08.2024
В Воронежской области после атаки дронов эвакуировали около 200 человек
После атаки украинских беспилотников в Воронежской области эвакуированы около 200 человек из одного села и одного СНТ, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:16
2024-08-24T18:39
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
острогожский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. После атаки украинских беспилотников в Воронежской области эвакуированы около 200 человек из одного села и одного СНТ, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности", — написал он.Гусев добавил, что для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС. "Пока детонация продолжается. Прошу жителей района соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС. Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА! Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия", — добавил губернатор.
https://ria.ru/20240823/obstrel-1967941254.html
https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Острогожский район, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области после атаки дронов эвакуировали около 200 человек

Из воронежского села и СНТ после атаки дронов эвакуировали около 200 человек

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. После атаки украинских беспилотников в Воронежской области эвакуированы около 200 человек из одного села и одного СНТ, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности", — написал он.
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Гусев добавил, что для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС.
"Пока детонация продолжается. Прошу жителей района соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС. Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА! Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия", — добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьОстрогожский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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