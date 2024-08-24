https://ria.ru/20240824/evakuatsiya-1968199707.html

В Воронежской области после атаки дронов эвакуировали около 200 человек

В Воронежской области после атаки дронов эвакуировали около 200 человек - РИА Новости, 24.08.2024

В Воронежской области после атаки дронов эвакуировали около 200 человек

После атаки украинских беспилотников в Воронежской области эвакуированы около 200 человек из одного села и одного СНТ, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:16

2024-08-24T08:16

2024-08-24T18:39

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

острогожский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. После атаки украинских беспилотников в Воронежской области эвакуированы около 200 человек из одного села и одного СНТ, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности", — написал он.Гусев добавил, что для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС. "Пока детонация продолжается. Прошу жителей района соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС. Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА! Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия", — добавил губернатор.

https://ria.ru/20240823/obstrel-1967941254.html

https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html

воронежская область

острогожский район

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Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор)