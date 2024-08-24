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Депутаты Госдумы доставили более 25 тонн гумпомощи жителям Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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20:36 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/deputaty-1968279868.html
Депутаты Госдумы доставили более 25 тонн гумпомощи жителям Курской области
Депутаты Госдумы доставили более 25 тонн гумпомощи жителям Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Депутаты Госдумы доставили более 25 тонн гумпомощи жителям Курской области
Депутаты Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что вместе со своей коллегой Екатериной Харченко доставил более 25 тонн гуманитарной помощи жителям Курской РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:36
2024-08-24T20:36
курская область
россия
брянская область
султан хамзаев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что вместе со своей коллегой Екатериной Харченко доставил более 25 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области. "Сегодня с гуманитарной миссией работаю в Курской области, куда доставили более 25 тонн предметов первой необходимости, медикаментов, одежды, воды, еды, бытовой продукции. Жители Курской области с высоко поднятой головой, настоящим достоинством переживают не самые простые дни", - сказал Хамзаев агентству. Он отметил, что в такое ответственное для страны время каждый должен оказать свою посильную помощь. "Вместе с моей коллегой, депутатом Государственной Думы Екатериной Харченко посетим ряд социальных объектов и окажем со своей стороны поддержку нуждающимся", - рассказал Хамзаев. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html
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курская область, россия, брянская область, султан хамзаев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, госдума рф
Курская область, Россия, Брянская область, Султан Хамзаев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Депутаты Госдумы доставили более 25 тонн гумпомощи жителям Курской области

Депутаты Хамзаев и Харченко доставили 25 тонн гумпомощи жителям Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что вместе со своей коллегой Екатериной Харченко доставил более 25 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области.
«
"Сегодня с гуманитарной миссией работаю в Курской области, куда доставили более 25 тонн предметов первой необходимости, медикаментов, одежды, воды, еды, бытовой продукции. Жители Курской области с высоко поднятой головой, настоящим достоинством переживают не самые простые дни", - сказал Хамзаев агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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23 августа, 08:00
Он отметил, что в такое ответственное для страны время каждый должен оказать свою посильную помощь.
«
"Вместе с моей коллегой, депутатом Государственной Думы Екатериной Харченко посетим ряд социальных объектов и окажем со своей стороны поддержку нуждающимся", - рассказал Хамзаев.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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8 августа, 17:29
 
Курская областьРоссияБрянская областьСултан ХамзаевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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