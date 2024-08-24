Депутаты Госдумы доставили более 25 тонн гумпомощи жителям Курской области
Депутаты Хамзаев и Харченко доставили 25 тонн гумпомощи жителям Курской области
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что вместе со своей коллегой Екатериной Харченко доставил более 25 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области.
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"Сегодня с гуманитарной миссией работаю в Курской области, куда доставили более 25 тонн предметов первой необходимости, медикаментов, одежды, воды, еды, бытовой продукции. Жители Курской области с высоко поднятой головой, настоящим достоинством переживают не самые простые дни", - сказал Хамзаев агентству.
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Он отметил, что в такое ответственное для страны время каждый должен оказать свою посильную помощь.
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"Вместе с моей коллегой, депутатом Государственной Думы Екатериной Харченко посетим ряд социальных объектов и окажем со своей стороны поддержку нуждающимся", - рассказал Хамзаев.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.