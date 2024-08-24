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СМИ: британские пенсионеры зимой столкнутся с трудным выбором - РИА Новости, 24.08.2024
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02:26 24.08.2024 (обновлено: 02:34 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/britaniya-1968186562.html
СМИ: британские пенсионеры зимой столкнутся с трудным выбором
СМИ: британские пенсионеры зимой столкнутся с трудным выбором - РИА Новости, 24.08.2024
СМИ: британские пенсионеры зимой столкнутся с трудным выбором
Британский пенсионер, 90-летний Рой Рутс, рассказал телеканалу Sky News, что на фоне решения властей урезать субсидии на зимнее топливо пенсионерам он больше не РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T02:26
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британский пенсионер, 90-летний Рой Рутс, рассказал телеканалу Sky News, что на фоне решения властей урезать субсидии на зимнее топливо пенсионерам он больше не может позволить себе принимать душ каждый день, перед ним также встал выбор между тем, чтобы зимой тратить топливо на приготовление еды, отопление или принятие ванны. В начале августа издание Guardian со ссылкой на отчет аналитической компании Policy in Practice писало, что десятки тысяч пенсионеров в Британии могут оказаться на грани разорения или замерзнуть зимой из-за решения властей урезать субсидии на предоставление топлива сотням тысяч пожилых людей. В интервью телеканалу Рутс рассказал, что раньше он мог ежедневно часами лежать в ванной, теперь же ему "приходится мыться раз в два-три дня - большее он просто не может себе позволить". Он добавил, что уже начинает думать о накоплении сбережений на зиму, чтобы быть уверенным, что сможет восполнить пробел, образовавшийся из-за решения правительства урезать зимние льготы на топливо. Пенсионер заявил, что ему, скорее всего, придется принимать душ раз в неделю или готовить еду в течение трех-четырех дней вместо двух. "Это заставляет меня чувствовать себя ужасно", - заявил Рутс, добавив, что он беспокоится о том, сможет ли пережить зиму, столкнувшись с выбором между приготовлением еды или включенным отоплением. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20240823/oon-1968022330.html
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353
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россия, украина, европа, в мире
Россия, Украина, Европа, В мире
СМИ: британские пенсионеры зимой столкнутся с трудным выбором

Британский пенсионер Рутс рассказал Sky о выборе, с которым столкнется зимой

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Британский пенсионер, 90-летний Рой Рутс, рассказал телеканалу Sky News, что на фоне решения властей урезать субсидии на зимнее топливо пенсионерам он больше не может позволить себе принимать душ каждый день, перед ним также встал выбор между тем, чтобы зимой тратить топливо на приготовление еды, отопление или принятие ванны.
В начале августа издание Guardian со ссылкой на отчет аналитической компании Policy in Practice писало, что десятки тысяч пенсионеров в Британии могут оказаться на грани разорения или замерзнуть зимой из-за решения властей урезать субсидии на предоставление топлива сотням тысяч пожилых людей.
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В интервью телеканалу Рутс рассказал, что раньше он мог ежедневно часами лежать в ванной, теперь же ему "приходится мыться раз в два-три дня - большее он просто не может себе позволить".
Он добавил, что уже начинает думать о накоплении сбережений на зиму, чтобы быть уверенным, что сможет восполнить пробел, образовавшийся из-за решения правительства урезать зимние льготы на топливо. Пенсионер заявил, что ему, скорее всего, придется принимать душ раз в неделю или готовить еду в течение трех-четырех дней вместо двух.
"Это заставляет меня чувствовать себя ужасно", - заявил Рутс, добавив, что он беспокоится о том, сможет ли пережить зиму, столкнувшись с выбором между приготовлением еды или включенным отоплением.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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