https://ria.ru/20240824/bezopasnost-1968211100.html

ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями

ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями - РИА Новости, 24.08.2024

ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями

Дежурные средства ПВО около 9.00 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T10:29

2024-08-24T10:29

2024-08-24T10:31

россия

белгородская область

безопасность

курская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.00 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого августа около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968190344.html

россия

белгородская область

курская область

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Дарья Буймова

россия, белгородская область, безопасность, курская область