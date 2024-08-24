https://ria.ru/20240824/bezopasnost-1968211100.html
ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями
ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями - РИА Новости, 24.08.2024
ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями
Дежурные средства ПВО около 9.00 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T10:29
2024-08-24T10:29
2024-08-24T10:31
россия
белгородская область
безопасность
курская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.00 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого августа около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968190344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, безопасность, курская область
Россия, Белгородская область, Безопасность, Курская область
ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями
Силы ПВО уничтожили украинские дроны над Курской и Белгородской областями