https://ria.ru/20240824/bezhentsy-1968242896.html

Курскую область за сутки покинули более 3,2 тысячи человек

Курскую область за сутки покинули более 3,2 тысячи человек - РИА Новости, 24.08.2024

Курскую область за сутки покинули более 3,2 тысячи человек

Более 3,2 тысячи человек выехали из Курской области за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:26

2024-08-24T15:26

2024-08-24T15:26

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек выехали из Курской области за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "За прошедшие сутки из Курской области убыли свыше 3,2 тысячи человек. В рамках правового режима КТО жителей приграничья отселяют в безопасные районы", - сообщает ведомство. Также за сутки через портал госуслуг принято 2113 заявлений, произведены выплаты по более чем 13,5 тысячи заявлениям на общую сумму более 200 миллионов рублей. "За сутки семью автоколоннами доставлено 80 тонн груза. Всего в Курскую область 109 колонн доставили около 3 тысяч тонн гумпомощи. Сегодня запланировано прибытие еще шесть партий гуманитарных грузов", - добавили в МЧС РФ. Кроме того, проводится работа по поиску эвакуированных людей, с кем у родственников не было возможности установить связь. Уже воссоединились более 270 семей. "Пиротехники МЧС России обезвредили и уничтожили: за сутки - семь ВОП, с начала работ -152 ВОП", - отметили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240820/evakuatsiya-1967351427.html

россия

курская область

брянская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, общество