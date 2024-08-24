Курскую область за сутки покинули более 3,2 тысячи человек
Из Курской области в безопасные районы за сутки выехали более 3,2 тысячи человек
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 3,2 тысячи человек выехали из Курской области за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки из Курской области убыли свыше 3,2 тысячи человек. В рамках правового режима КТО жителей приграничья отселяют в безопасные районы", - сообщает ведомство.
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Также за сутки через портал госуслуг принято 2113 заявлений, произведены выплаты по более чем 13,5 тысячи заявлениям на общую сумму более 200 миллионов рублей.
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"За сутки семью автоколоннами доставлено 80 тонн груза. Всего в Курскую область 109 колонн доставили около 3 тысяч тонн гумпомощи. Сегодня запланировано прибытие еще шесть партий гуманитарных грузов", - добавили в МЧС РФ.
Кроме того, проводится работа по поиску эвакуированных людей, с кем у родственников не было возможности установить связь. Уже воссоединились более 270 семей.
"Пиротехники МЧС России обезвредили и уничтожили: за сутки - семь ВОП, с начала работ -152 ВОП", - отметили в ведомстве.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.