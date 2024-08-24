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В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал водитель - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 24.08.2024 (обновлено: 15:39 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968242687.html
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал водитель
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал водитель - РИА Новости, 24.08.2024
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал водитель
Беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Никольское Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:24
2024-08-24T15:39
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Никольское Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно. У транспортного средства повреждены стёкла, кузов и колёса", - написал он.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал водитель

Гладков: в селе Никольское при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Никольское Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно. У транспортного средства повреждены стёкла, кузов и колёса", - написал он.
Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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