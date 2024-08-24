https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968242687.html

В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал водитель

В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал водитель - РИА Новости, 24.08.2024

В Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль, пострадал водитель

Беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Никольское Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:24

2024-08-24T15:24

2024-08-24T15:39

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Никольское Белгородской области, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе ранен мирный житель. В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно. У транспортного средства повреждены стёкла, кузов и колёса", - написал он.Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков