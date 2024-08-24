https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968241299.html

В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник

В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024

В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник, который прибило к пирсу яхт-клуба, уничтожили в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:09

2024-08-24T15:09

2024-08-24T15:13

севастополь

вооруженные силы украины

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник, который прибило к пирсу яхт-клуба, уничтожили в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В субботу он сообщил, что подавленный средствами РЭБ украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом, прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе."Плановое уничтожение беспилотника прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, взрывотехники спецподразделения в ходе осмотра взрывоопасного предмета установили наличие боезаряда, а в связи с опасностью транспортировки было принято решение о его дальнейшем уничтожении на месте обнаружения.

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев