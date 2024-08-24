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В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник
В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024
В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник, который прибило к пирсу яхт-клуба, уничтожили в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:09
2024-08-24T15:09
2024-08-24T15:13
севастополь
вооруженные силы украины
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинский беспилотник, который прибило к пирсу яхт-клуба, уничтожили в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В субботу он сообщил, что подавленный средствами РЭБ украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом, прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе."Плановое уничтожение беспилотника прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, взрывотехники спецподразделения в ходе осмотра взрывоопасного предмета установили наличие боезаряда, а в связи с опасностью транспортировки было принято решение о его дальнейшем уничтожении на месте обнаружения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев
В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник
Развожаев: Севастополе уничтожили дрон ВСУ, который прибило к пирсу яхт-клуба
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости.
Украинский беспилотник, который прибило к пирсу яхт-клуба, уничтожили в Севастополе, сообщил
губернатор региона Михаил Развожаев.
В субботу он сообщил, что подавленный средствами РЭБ украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом, прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе.
«
"Плановое уничтожение беспилотника прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, взрывотехники спецподразделения в ходе осмотра взрывоопасного предмета установили наличие боезаряда, а в связи с опасностью транспортировки было принято решение о его дальнейшем уничтожении на месте обнаружения.