В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт
На участке Тверской улицы в Москве укладывают новое асфальтобетонное покрытие
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаботы по замене асфальта на участке Тверской улицы
Работы по замене асфальта на участке Тверской улицы
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы – от Моховой улицы до Пушкинской площади, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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"Проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади, в них в общей сложности принимают участие больше 900 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и порядка 500 единиц различной техники. Ночью провели фрезерование старого дорожного покрытия. Сегодня приступили к устройству нового. Его укладывают шесть асфальтоукладчиков и 18 катков, движущихся параллельно, одновременно по всей ширине проезжей части", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что бесшовная технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром" позволяет существенно сократить срок работ: замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии бесшовной укладки заняла бы более недели.
"Завершить работы на участке Тверской улицы планируется до 06.00 26 августа", - уточняется в сообщении.
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