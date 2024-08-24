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В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт - РИА Новости, 24.08.2024
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18:30 24.08.2024 (обновлено: 18:52 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/asfalt-1968263789.html
В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт
В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт - РИА Новости, 24.08.2024
В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы – от Моховой улицы до... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T18:30
2024-08-24T18:52
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы – от Моховой улицы до Пушкинской площади, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади, в них в общей сложности принимают участие больше 900 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и порядка 500 единиц различной техники. Ночью провели фрезерование старого дорожного покрытия. Сегодня приступили к устройству нового. Его укладывают шесть асфальтоукладчиков и 18 катков, движущихся параллельно, одновременно по всей ширине проезжей части", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Отмечается, что бесшовная технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром" позволяет существенно сократить срок работ: замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии бесшовной укладки заняла бы более недели. "Завершить работы на участке Тверской улицы планируется до 06.00 26 августа", - уточняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Автомобильные дороги
В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт

На участке Тверской улицы в Москве укладывают новое асфальтобетонное покрытие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаботы по замене асфальта на участке Тверской улицы
Работы по замене асфальта на участке Тверской улицы - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Работы по замене асфальта на участке Тверской улицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы – от Моховой улицы до Пушкинской площади, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади, в них в общей сложности принимают участие больше 900 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и порядка 500 единиц различной техники. Ночью провели фрезерование старого дорожного покрытия. Сегодня приступили к устройству нового. Его укладывают шесть асфальтоукладчиков и 18 катков, движущихся параллельно, одновременно по всей ширине проезжей части", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что бесшовная технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром" позволяет существенно сократить срок работ: замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии бесшовной укладки заняла бы более недели.
"Завершить работы на участке Тверской улицы планируется до 06.00 26 августа", - уточняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковАвтомобильные дороги
 
 
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