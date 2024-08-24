https://ria.ru/20240824/asfalt-1968263789.html

В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт

В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт - РИА Новости, 24.08.2024

В Москве на Тверской улице начали укладывать новый асфальт

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы – от Моховой улицы до... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T18:30

2024-08-24T18:30

2024-08-24T18:52

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы – от Моховой улицы до Пушкинской площади, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади, в них в общей сложности принимают участие больше 900 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и порядка 500 единиц различной техники. Ночью провели фрезерование старого дорожного покрытия. Сегодня приступили к устройству нового. Его укладывают шесть асфальтоукладчиков и 18 катков, движущихся параллельно, одновременно по всей ширине проезжей части", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Отмечается, что бесшовная технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром" позволяет существенно сократить срок работ: замена такого объема дорожного покрытия без применения технологии бесшовной укладки заняла бы более недели. "Завершить работы на участке Тверской улицы планируется до 06.00 26 августа", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240816/moskva-1966542980.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, автомобильные дороги