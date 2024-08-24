https://ria.ru/20240824/akhmat-1968181617.html

"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ

"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024

"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ

Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:27

2024-08-24T00:27

2024-08-24T00:27

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

брянская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Противник за сегодняшний день на нашем участке фронта потерял один танк, пять ББМ, пять-шесть единиц автомобильной техники, один РЭБ "Буковель", одну пушку уничтожили. И много пехоты уничтожено", - сказал он в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. "Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли 10 пленных", - добавил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/marodery-1968170259.html

https://ria.ru/20240823/doktorou-1968160027.html

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апты алаудинов, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, курская область, россия