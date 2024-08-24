"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ
Алаудинов: "Ахмат" за сутки поразил уничтожил более десяти единиц техники ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Противник за сегодняшний день на нашем участке фронта потерял один танк, пять ББМ, пять-шесть единиц автомобильной техники, один РЭБ "Буковель", одну пушку уничтожили. И много пехоты уничтожено", - сказал он в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
"Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли 10 пленных", - добавил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.