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"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/akhmat-1968181617.html
"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ
"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ
Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T00:27
2024-08-24T00:27
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
брянская область
курская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Противник за сегодняшний день на нашем участке фронта потерял один танк, пять ББМ, пять-шесть единиц автомобильной техники, один РЭБ "Буковель", одну пушку уничтожили. И много пехоты уничтожено", - сказал он в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. "Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли 10 пленных", - добавил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/marodery-1968170259.html
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апты алаудинов, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Брянская область, Курская область, Россия
"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ

Алаудинов: "Ахмат" за сутки поразил уничтожил более десяти единиц техники ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за последние сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Противник за сегодняшний день на нашем участке фронта потерял один танк, пять ББМ, пять-шесть единиц автомобильной техники, один РЭБ "Буковель", одну пушку уничтожили. И много пехоты уничтожено", - сказал он в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
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"Морпехи сегодня опять хорошо отличились. Они взяли населенный пункт, взяли 10 пленных", - добавил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВалерий ГерасимовБрянская областьКурская областьРоссия
 
 
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