https://ria.ru/20240824/afrika-1968238032.html
В Африке заявили о росте товарооборота с Россией
В Африке заявили о росте товарооборота с Россией - РИА Новости, 24.08.2024
В Африке заявили о росте товарооборота с Россией
Товарооборот между Россией и Африкой растет, причем в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:48
2024-08-24T14:48
2024-08-24T14:48
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Африкой растет, причем в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента, заявил РИА Новости создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. "Если в течение многих лет Россия в товарообороте со странами Африки занимала 2%, то сейчас уже около 4%. Да, процент все еще мизерный, но главное - дело пошло",- сказал он. "Конечно, этому в немалой степени способствовала новая геополитическая ситуация, возникшая в мире после февраля 2022 года, когда началась СВО на Украине и Россия стала активнее поворачиваться в сторону Востока, Глобального Юга",- добавил Гоуенд. При этом он подчеркнул, что "в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента". "За небольшим, правда, исключением тех, где у власти стоят прозападные элиты. Но даже в этих странах народ, в отличие от властей, хочет нормальных отношений с Россией",- заключил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 26 августа в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240821/afrika-1967461835.html
https://ria.ru/20240321/zerno-1934597569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, москва, экономика
Россия, Африка, Москва, Экономика
В Африке заявили о росте товарооборота с Россией
Гоуенд: независимые страны Африки хотят наладить многогранные связи с Россией
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Африкой растет, причем в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента, заявил РИА Новости создатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд.
"Если в течение многих лет Россия в товарообороте со странами Африки занимала 2%, то сейчас уже около 4%. Да, процент все еще мизерный, но главное - дело пошло",- сказал он.
"Конечно, этому в немалой степени способствовала новая геополитическая ситуация, возникшая в мире после февраля 2022 года, когда началась СВО на Украине
и Россия стала активнее поворачиваться в сторону Востока
, Глобального Юга",- добавил Гоуенд.
При этом он подчеркнул, что "в развитии многогранных связей с Москвой сейчас заинтересованы практически все 54 независимых государства континента".
"За небольшим, правда, исключением тех, где у власти стоят прозападные элиты. Но даже в этих странах народ, в отличие от властей, хочет нормальных отношений с Россией",- заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 26 августа в 10.00 мск.