https://ria.ru/20240823/zhiteli-1968163414.html

В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья

В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья - РИА Новости, 23.08.2024

В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья

Для поиска пропавших жителей приграничных районов Курской области ведется работа с силовиками и министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:03

2024-08-23T21:03

2024-08-23T21:03

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Для поиска пропавших жителей приграничных районов Курской области ведется работа с силовиками и министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Мы собираем списки, во-первых, от родственников, от соседей, с главами работаем … Вчера порядка 300 человек найдено. Ну просто при эвакуации потерялись друг от друга. Работаем с силовиками. Я на федеральном уровне занимаюсь решением этой проблемы, с министерством обороны прежде всего", - сказал Смирнов в эфире телеканала "Соловьев Live". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

россия

курская область

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины