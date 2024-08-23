В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья
Смирнов: в Курской области ищут всех пропавших жителей приграничных районов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Для поиска пропавших жителей приграничных районов Курской области ведется работа с силовиками и министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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"Мы собираем списки, во-первых, от родственников, от соседей, с главами работаем … Вчера порядка 300 человек найдено. Ну просто при эвакуации потерялись друг от друга. Работаем с силовиками. Я на федеральном уровне занимаюсь решением этой проблемы, с министерством обороны прежде всего", - сказал Смирнов в эфире телеканала "Соловьев Live".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.