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В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/zhiteli-1968163414.html
В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья
В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья - РИА Новости, 23.08.2024
В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья
Для поиска пропавших жителей приграничных районов Курской области ведется работа с силовиками и министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:03
2024-08-23T21:03
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Для поиска пропавших жителей приграничных районов Курской области ведется работа с силовиками и министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Мы собираем списки, во-первых, от родственников, от соседей, с главами работаем … Вчера порядка 300 человек найдено. Ну просто при эвакуации потерялись друг от друга. Работаем с силовиками. Я на федеральном уровне занимаюсь решением этой проблемы, с министерством обороны прежде всего", - сказал Смирнов в эфире телеканала "Соловьев Live". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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россия, курская область, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области ищут всех пропавших жителей приграничья

Смирнов: в Курской области ищут всех пропавших жителей приграничных районов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Для поиска пропавших жителей приграничных районов Курской области ведется работа с силовиками и министерством обороны РФ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«
"Мы собираем списки, во-первых, от родственников, от соседей, с главами работаем … Вчера порядка 300 человек найдено. Ну просто при эвакуации потерялись друг от друга. Работаем с силовиками. Я на федеральном уровне занимаюсь решением этой проблемы, с министерством обороны прежде всего", - сказал Смирнов в эфире телеканала "Соловьев Live".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
Вчера, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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