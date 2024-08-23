https://ria.ru/20240823/zhile-1968023299.html

Врачи и аграрии Липецкой области получили ключи от нового жилья

Врачи и аграрии Липецкой области получили ключи от нового жилья - РИА Новости, 23.08.2024

Врачи и аграрии Липецкой области получили ключи от нового жилья

Семьям аграриев и врачей Добровского округа Липецкой области вручили ключи от муниципального жилья, построенного по федеральной программе "Комплексное развитие... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:44

2024-08-23T13:44

2024-08-23T13:44

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жилье

липецкая область

россия

игорь артамонов

игорь щеголев

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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Семьям аграриев и врачей Добровского округа Липецкой области вручили ключи от муниципального жилья, построенного по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что ключи от новых домов получили 12 семей. Новоселов поздравил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, находящийся в Липецкой области с рабочими визитом. Он поблагодарил аграриев и медиков за решение поддержать развитие села. Как сообщил губернатор Артамонов, до конца 2024 года в Липецкой области в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" для врачей и аграриев построят 70 муниципальных домов и квартир. Это на 17 единиц больше, чем планировалось раньше. Увеличить количество позволили дополнительные 80 миллионов рублей, выделенные недавно из федерального бюджета. "Мы благодарим федеральный центр за поддержку и финансирование, которое позволяет нам развивать села. По госпрограмме мы строим не только жильё, но и другую необходимую инфраструктуру, которая делает жизнь наших сельчан более комфортной", — отметил Артамонов. В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации напомнили, что всего за четыре года реализации федеральной программы для работников сельского хозяйства и здравоохранения в Липецкой области будет построено более 140 муниципальных домов и квартир. Жилье новоселы получат по договору найма, но через пять лет работы на одном месте они смогут его выкупить за 10% от стоимости, через десять лет — за 1%.

https://ria.ru/20240523/sovet-1947781301.html

https://ria.ru/20231107/zhile-1907844564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, липецкая область, россия, игорь артамонов, игорь щеголев