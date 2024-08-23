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СМИ рассказали о попытках жертв крушения яхты на Сицилии спастись - РИА Новости, 23.08.2024
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10:49 23.08.2024 (обновлено: 11:04 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/zhertvy-1967972434.html
СМИ рассказали о попытках жертв крушения яхты на Сицилии спастись
СМИ рассказали о попытках жертв крушения яхты на Сицилии спастись - РИА Новости, 23.08.2024
СМИ рассказали о попытках жертв крушения яхты на Сицилии спастись
Жертвы крушения люксовой яхты у побережья Сицилии пытались спастись при ее затоплении, так как тела погибших оказались обнаружены не в тех местах, на которые... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:49
2024-08-23T11:04
в мире
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РИМ, 23 авг - РИА Новости. Жертвы крушения люксовой яхты у побережья Сицилии пытались спастись при ее затоплении, так как тела погибших оказались обнаружены не в тех местах, на которые указали выжившие пассажиры и члены экипажа, сообщает издание Quotidiano Nazionale. Пропавшей без вести на данный момент остается только 18-летняя дочь миллионера и IT-предпринимателя Майка Линча. Подтвержденное число жертв катастрофы возросло до шести. Операции на 50-метровой глубине продолжатся в пятницу. Выжившие при крушении 15 человек отметили местоположение кают, в которых должны были остаться другие люди. По последней версии, яхта затонула через нос, после чего легла на правый борт. На это, отмечает газета Corriere della Sera, указывает положение тел нескольких погибших, покинувших каюты в носовой части и пытавшихся найти воздух в левой половине корпуса судна. Следователи, изучающие обстоятельства катастрофы, также предполагают, что находившиеся на лодке люди после ее затопления направились в разные стороны - к корме и к носу яхты. Второй путь оказался тупиковым. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч. Расследованием причин крушения занимается местная прокуратура. В качестве версий рассматривается ошибка экипажа, оставившего открытым один из люков или не опустившего киль для обеспечения устойчивости судна в непогоду. Среди погибших оказался председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
https://ria.ru/20240820/yakhta-1967234284.html
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в мире, сицилия, великобритания
В мире, Сицилия, Великобритания
СМИ рассказали о попытках жертв крушения яхты на Сицилии спастись

Quotidiano Nazionale: жертвы крушения яхты пытались спастись при ее затоплении

© AP Photo / Salvatore CavalliСпасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Спасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Спасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Читать ria.ru в
РИМ, 23 авг - РИА Новости. Жертвы крушения люксовой яхты у побережья Сицилии пытались спастись при ее затоплении, так как тела погибших оказались обнаружены не в тех местах, на которые указали выжившие пассажиры и члены экипажа, сообщает издание Quotidiano Nazionale.
Пропавшей без вести на данный момент остается только 18-летняя дочь миллионера и IT-предпринимателя Майка Линча. Подтвержденное число жертв катастрофы возросло до шести. Операции на 50-метровой глубине продолжатся в пятницу.
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Выжившие при крушении 15 человек отметили местоположение кают, в которых должны были остаться другие люди. По последней версии, яхта затонула через нос, после чего легла на правый борт. На это, отмечает газета Corriere della Sera, указывает положение тел нескольких погибших, покинувших каюты в носовой части и пытавшихся найти воздух в левой половине корпуса судна.
Следователи, изучающие обстоятельства катастрофы, также предполагают, что находившиеся на лодке люди после ее затопления направились в разные стороны - к корме и к носу яхты. Второй путь оказался тупиковым.
Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч.
Расследованием причин крушения занимается местная прокуратура. В качестве версий рассматривается ошибка экипажа, оставившего открытым один из люков или не опустившего киль для обеспечения устойчивости судна в непогоду. Среди погибших оказался председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
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