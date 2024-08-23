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Глава разреза "Черногорский": из 300 водителей БелАЗов 10 – женщины

Глава разреза "Черногорский": из 300 водителей БелАЗов 10 – женщины - РИА Новости, 23.08.2024

Глава разреза "Черногорский": из 300 водителей БелАЗов 10 – женщины

Сейчас на карьерных самосвалах БелАЗ на разрезе "Черногорский", входящем в региональное производственное объединение Сибирской угольной энергетической компании... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:34

2024-08-23T12:34

2024-08-23T12:34

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сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сейчас на карьерных самосвалах БелАЗ на разрезе "Черногорский", входящем в региональное производственное объединение Сибирской угольной энергетической компании в Республике Хакасия – "СУЭК-Хакасия", работают 10 женщин, рассказал директор предприятия Геннадий Шаповаленко. "На нашем предприятии, где и на добыче угля, и на вскрышных работах применяется технология погрузки в автотранспорт, на БелАЗах работает 300 водителей, из них 10 женщин", - отметил он. Десять лет назад разрез "Черногорский" стал первым в России, который в качестве пилотного проекта начал обучать женщин управлению большегрузными автосамосвалами. Многие женщины, прошедшие тогда обучение, продолжают работать на предприятии сегодня. Сейчас обучение проходят еще восемь женщин, вскоре они сядут за руль самосвалов грузоподъемностью 130 и 220 тонн. Среди самых опытных женщин за рулем карьерного самосвала на предприятии – Наталья Алексеева. На разрез "Черногорский" она пришла 11 лет назад, а до этого 12 лет работала в крупном банке. "Я еще в школе получила водительские права категории "C". Никогда не думала, что они мне когда-то понадобятся. Увидела по телевизору объявление, что "СУЭК-Хакасия" набирает водителей, причем именно женщин", – вспоминает она. Собеседование проводил сам директор разреза, добавила Наталья Алексеева. "Самый каверзный вопрос, который задал Геннадий Николаевич – от чего крутятся колеса? – смеется она. – Самый распространенный ответ был, что пока ключ зажигания не повернешь, БелАЗ точно не поедет". Водитель также рассказала, что может самостоятельно поменять на самосвале шланг и накачать колеса. Особо отметила дружный коллектив. "Сколько лет здесь работаю, я ни разу не пожалела", – сказала она. Разрез "Черногорский" – крупнейшее по объемам добычи предприятие угольной отрасли Хакасии. Среднегодовая добыча составляет 9,5 миллиона тонн. Работает в составе регионального производственного объединения СУЭК – ООО "СУЭК-Хакасия". Добыча там в прошлом году составила 13,5 миллиона тонн, а по итогам 2024 года, как ожидается, достигнет 14 миллионов тонн. Уголь ООО "СУЭК-Хакасия" потребляют ТЭЦ городов Абакана, Минусинска, Кызыла, а также объекты коммунально-бытовой сферы, частные потребители. Часть угля поставляется в страны Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20240704/rekord-1957402780.html

https://ria.ru/20240705/delegatsija-1957621222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, республика хакасия, абакан, сибирская угольная энергетическая компания