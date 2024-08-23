https://ria.ru/20240823/zasedanie-1968083852.html

Малков провел первое заседание комиссии Госсовета по экономике

Малков провел первое заседание комиссии Госсовета по экономике - РИА Новости, 23.08.2024

Малков провел первое заседание комиссии Госсовета по экономике

Первое заседание комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика" провел ее председатель, губернатор Рязанской области Павел Малков, сообщила... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:22

2024-08-23T16:22

2024-08-23T16:22

рязанская область

павел малков

алексей дюмин

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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РЯЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Первое заседание комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика" провел ее председатель, губернатор Рязанской области Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать третьего августа губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков провел в Москве первое заседание комиссии", - говорится в сообщении. Уточняется, что на заседании обсуждались основные параметры национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", концепции федеральных проектов, которые в него войдут, вопросы донастройки Стандарта развития конкуренции, разработанного и внедренного АСИ совместно с ФАС. Речь также шла о создании комфортных условий для бизнеса, снижении административной нагрузки, поддержке предпринимательства, стимулировании инновационной активности бизнеса, программах льготного кредитования. "Направление очень важное. Эффективная и конкурентная экономика – это основа для всего остального. Задачи стоят непростые и ответственные. Эффективная экономика – это работа на результат, рост доходов, благополучие граждан и бизнеса. Комиссии Госсовета – важный инструмент для продвижения позиций регионов и для развития страны", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Секретарь Госсовета РФ, помощник президента России Алексей Дюмин, подчеркивается в сообщении, отметил, что основным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых национальных проектов, по каждому из них необходимо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе таким образом, чтобы исключить риски недостижения в регионах национальных целей развития страны, определенных главой государства. По словам Павла Малкова, комиссией оперативно собраны предложения от регионов. Губернатор подчеркнул важную роль профильных нацпроектов, которые в этом году завершаются. Благодаря их реализации удалось добиться существенных сдвигов, при этом остается большой пласт работы: важно сохранить и усилить меры господдержки, необходимо и дальше развивать производственную и инновационную инфраструктуру в регионах, снижать административные барьеры. Особым приоритетом является комплексная поддержка участников и ветеранов СВО, желающих открыть свое дело. В июле президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Возглавляют их главы российских регионов.

https://ria.ru/20240712/nagrady-1959318551.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, алексей дюмин, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), федеральная антимонопольная служба (фас россии)