https://ria.ru/20240823/zasedanie-1968083852.html
Малков провел первое заседание комиссии Госсовета по экономике
Малков провел первое заседание комиссии Госсовета по экономике - РИА Новости, 23.08.2024
Малков провел первое заседание комиссии Госсовета по экономике
Первое заседание комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика" провел ее председатель, губернатор Рязанской области Павел Малков, сообщила... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:22
2024-08-23T16:22
2024-08-23T16:22
рязанская область
павел малков
алексей дюмин
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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РЯЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Первое заседание комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика" провел ее председатель, губернатор Рязанской области Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона. "Двадцать третьего августа губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков провел в Москве первое заседание комиссии", - говорится в сообщении. Уточняется, что на заседании обсуждались основные параметры национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", концепции федеральных проектов, которые в него войдут, вопросы донастройки Стандарта развития конкуренции, разработанного и внедренного АСИ совместно с ФАС. Речь также шла о создании комфортных условий для бизнеса, снижении административной нагрузки, поддержке предпринимательства, стимулировании инновационной активности бизнеса, программах льготного кредитования. "Направление очень важное. Эффективная и конкурентная экономика – это основа для всего остального. Задачи стоят непростые и ответственные. Эффективная экономика – это работа на результат, рост доходов, благополучие граждан и бизнеса. Комиссии Госсовета – важный инструмент для продвижения позиций регионов и для развития страны", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Секретарь Госсовета РФ, помощник президента России Алексей Дюмин, подчеркивается в сообщении, отметил, что основным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых национальных проектов, по каждому из них необходимо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе таким образом, чтобы исключить риски недостижения в регионах национальных целей развития страны, определенных главой государства. По словам Павла Малкова, комиссией оперативно собраны предложения от регионов. Губернатор подчеркнул важную роль профильных нацпроектов, которые в этом году завершаются. Благодаря их реализации удалось добиться существенных сдвигов, при этом остается большой пласт работы: важно сохранить и усилить меры господдержки, необходимо и дальше развивать производственную и инновационную инфраструктуру в регионах, снижать административные барьеры. Особым приоритетом является комплексная поддержка участников и ветеранов СВО, желающих открыть свое дело. В июле президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Возглавляют их главы российских регионов.
https://ria.ru/20240712/nagrady-1959318551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, алексей дюмин, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Рязанская область, Павел Малков, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
РЯЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Первое заседание комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика" провел ее председатель, губернатор Рязанской области Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Двадцать третьего августа губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков провел в Москве
первое заседание комиссии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании обсуждались основные параметры национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", концепции федеральных проектов, которые в него войдут, вопросы донастройки Стандарта развития конкуренции, разработанного и внедренного АСИ
совместно с ФАС
. Речь также шла о создании комфортных условий для бизнеса, снижении административной нагрузки, поддержке предпринимательства, стимулировании инновационной активности бизнеса, программах льготного кредитования.
"Направление очень важное. Эффективная и конкурентная экономика – это основа для всего остального. Задачи стоят непростые и ответственные. Эффективная экономика – это работа на результат, рост доходов, благополучие граждан и бизнеса. Комиссии Госсовета – важный инструмент для продвижения позиций регионов и для развития страны", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Секретарь Госсовета РФ, помощник президента России Алексей Дюмин
, подчеркивается в сообщении, отметил, что основным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых национальных проектов, по каждому из них необходимо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе таким образом, чтобы исключить риски недостижения в регионах национальных целей развития страны, определенных главой государства.
По словам Павла Малкова, комиссией оперативно собраны предложения от регионов. Губернатор подчеркнул важную роль профильных нацпроектов, которые в этом году завершаются. Благодаря их реализации удалось добиться существенных сдвигов, при этом остается большой пласт работы: важно сохранить и усилить меры господдержки, необходимо и дальше развивать производственную и инновационную инфраструктуру в регионах, снижать административные барьеры. Особым приоритетом является комплексная поддержка участников и ветеранов СВО, желающих открыть свое дело.
В июле президент РФ Владимир Путин поручил создать 21 комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России. Возглавляют их главы российских регионов.