Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 23.08.2024 (обновлено: 00:21 24.08.2024)
https://ria.ru/20240823/zapret-1968166231.html
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 24.08.2024
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия
Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T21:31
2024-08-24T00:21
ростовская область
василий голубев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_0:0:3506:1972_1920x0_80_0_0_b5cae995d03ee38ac6b0c7c25fc35be6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Как уточнил глава региона, на закрытых площадках мероприятия проводить можно, однако для этого потребуется соблюдение мер безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения, уточнил Голубев.
https://ria.ru/20240823/aes-1968104008.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_5d49a3ef9bc23973fccefa3edfc081b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, василий голубев, россия
Ростовская область, Василий Голубев, Россия
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия

В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
Как уточнил глава региона, на закрытых площадках мероприятия проводить можно, однако для этого потребуется соблюдение мер безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения, уточнил Голубев.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На Ростовской АЭС отключили энергоблок из-за выявленного дефекта
Вчера, 17:15
 
Ростовская областьВасилий ГолубевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала