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В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия

В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 24.08.2024

В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия

Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-23T21:31

2024-08-23T21:31

2024-08-24T00:21

ростовская область

василий голубев

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Как уточнил глава региона, на закрытых площадках мероприятия проводить можно, однако для этого потребуется соблюдение мер безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения, уточнил Голубев.

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ростовская область, василий голубев, россия