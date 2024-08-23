https://ria.ru/20240823/zapret-1968166231.html
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 24.08.2024
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия
Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T21:31
2024-08-23T21:31
2024-08-24T00:21
ростовская область
василий голубев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_0:0:3506:1972_1920x0_80_0_0_b5cae995d03ee38ac6b0c7c25fc35be6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.Как уточнил глава региона, на закрытых площадках мероприятия проводить можно, однако для этого потребуется соблюдение мер безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения, уточнил Голубев.
https://ria.ru/20240823/aes-1968104008.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_5d49a3ef9bc23973fccefa3edfc081b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев, россия
Ростовская область, Василий Голубев, Россия
В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия
В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе