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Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице - РИА Новости, 23.08.2024
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18:14 23.08.2024 (обновлено: 19:58 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968128334.html
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице - РИА Новости, 23.08.2024
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице
Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:14
2024-08-23T19:58
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН."Один из госпитализированных заложников скончался", - говорится в сообщении.
волгоградская область
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Наталья Макарова
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353
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Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников
Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников.
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), видео, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН.
2024-08-23T18:14
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Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице

ФСИН: один из 4 захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице

© РосгвардияОбстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Росгвардия
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН.
"Один из госпитализированных заложников скончался", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Волгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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