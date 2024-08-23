https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968128334.html
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице - РИА Новости, 23.08.2024
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице
Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:14
2024-08-23T18:14
2024-08-23T19:58
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН."Один из госпитализированных заложников скончался", - говорится в сообщении.
волгоградская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников
Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников.
2024-08-23T18:14
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), видео, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН.
2024-08-23T18:14
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PT0M18S
Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице
ФСИН: один из 4 захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице