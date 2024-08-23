https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968128334.html

Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице

Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице - РИА Новости, 23.08.2024

Один из захваченных в волгоградской колонии заложников умер в больнице

Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:14

2024-08-23T18:14

2024-08-23T19:58

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968134830_0:107:1080:714_1920x0_80_0_0_579e228ec23289f5aae093f9d5dbbb6c.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Четверо из захваченных заложников в Волгоградской области были госпитализированы, один из них скончался в больнице, сообщает пресс-бюро ФСИН."Один из госпитализированных заложников скончался", - говорится в сообщении.

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников. 2024-08-23T18:14 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), видео, волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии