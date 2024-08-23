https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968021921.html

В Волгоградской колонии проводятся мероприятия по освобождению заложников

В Волгоградской колонии проводятся мероприятия по освобождению заложников - РИА Новости, 23.08.2024

В Волгоградской колонии проводятся мероприятия по освобождению заложников

В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:39

2024-08-23T13:39

2024-08-23T14:01

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

волгоградская область

россия

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.Ранее ФСИН сообщила, что несколько заключенных исправительной колонии №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие."В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников", - говорится в сообщении, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20240723/prigovor-1961526851.html

волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, волгоградская область, россия, захват заложников в волгоградской колонии