https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968021921.html
В Волгоградской колонии проводятся мероприятия по освобождению заложников
В Волгоградской колонии проводятся мероприятия по освобождению заложников - РИА Новости, 23.08.2024
В Волгоградской колонии проводятся мероприятия по освобождению заложников
В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:39
2024-08-23T13:39
2024-08-23T14:01
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
волгоградская область
россия
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.Ранее ФСИН сообщила, что несколько заключенных исправительной колонии №19 захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии, есть пострадавшие."В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников", - говорится в сообщении, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20240723/prigovor-1961526851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, волгоградская область, россия, захват заложников в волгоградской колонии
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия, Волгоградская область, Россия, Захват заложников в волгоградской колонии
В Волгоградской колонии проводятся мероприятия по освобождению заложников
ФСИН: проводятся мероприятия по освобождению заложников в волгоградской ИК