https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html

Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2024

Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что слишком часто происходит, когда Запорожская АЭС вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии, и... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:13

2024-08-23T19:13

2024-08-23T19:59

магатэ

рафаэль гросси

запорожская аэс

в мире

россия

европа

днепр (город)

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что слишком часто происходит, когда Запорожская АЭС вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии, и это, по словам Гросси, говорит об уязвимости объекта."Слишком частое явление, когда крупнейшая АЭС в Европе в очередной раз вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержания необходимой своих основных функций ядерной безопасности, подчеркивает уязвимость этого крупного объекта... Это нестабильно, и крайне важно сейчас предпринять более активные усилия для поддержания пяти конкретных принципов защиты объекта", - отметил Гросси в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, в мире, россия, европа, днепр (город), владимир путин