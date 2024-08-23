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Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2024
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19:13 23.08.2024 (обновлено: 19:59 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html
Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2024
Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что слишком часто происходит, когда Запорожская АЭС вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии, и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:13
2024-08-23T19:59
магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
в мире
россия
европа
днепр (город)
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что слишком часто происходит, когда Запорожская АЭС вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии, и это, по словам Гросси, говорит об уязвимости объекта."Слишком частое явление, когда крупнейшая АЭС в Европе в очередной раз вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержания необходимой своих основных функций ядерной безопасности, подчеркивает уязвимость этого крупного объекта... Это нестабильно, и крайне важно сейчас предпринять более активные усилия для поддержания пяти конкретных принципов защиты объекта", - отметил Гросси в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.
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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, в мире, россия, европа, днепр (город), владимир путин
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, В мире, Россия, Европа, Днепр (город), Владимир Путин
Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС

Гросси: ЗАЭС уязвима, так как часто полагается на один внешний источник энергии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что слишком часто происходит, когда Запорожская АЭС вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии, и это, по словам Гросси, говорит об уязвимости объекта.
«
"Слишком частое явление, когда крупнейшая АЭС в Европе в очередной раз вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержания необходимой своих основных функций ядерной безопасности, подчеркивает уязвимость этого крупного объекта... Это нестабильно, и крайне важно сейчас предпринять более активные усилия для поддержания пяти конкретных принципов защиты объекта", - отметил Гросси в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Ульянов: в МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС
18 августа, 23:47
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСВ миреРоссияЕвропаДнепр (город)Владимир Путин
 
 
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