https://ria.ru/20240823/zaes-1967963162.html
МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС
МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2024
МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС
Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали об отключении резервной линии Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:10
2024-08-23T10:10
2024-08-23T10:10
ядерные технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали об отключении резервной линии Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны. "Эксперты МАГАТЭ проинформированы о случившемся", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают украинцы, но нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС якобы обстреливает РФ.
https://ria.ru/20240817/situatsiya-1966813465.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, днепр (город), энергодар, владимир путин, запорожская аэс, магатэ
Ядерные технологии, Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС
Экспертов МАГАТЭ проинформировали об отключении резервной линии ЗАЭС