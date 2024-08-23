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"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 23.08.2024
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 4530 военнослужащих и 19 полевых... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:25
2024-08-23T15:25
2024-08-23T15:33
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за неделю отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 4530 военнослужащих и 19 полевых складов боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, двух аэромобильных бригад и двух бригад теробороны."Отражены две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли за неделю до 4530 военнослужащих, 32 автомобиля, 68 орудий полевой артиллерии, в том числе 36 самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства стран НАТО, пять боевых машин реактивных систем залпового огня, из них две RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
ВСУ за неделю потеряли до 4530 военных в зоне ответственности группировки "Юг"