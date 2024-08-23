Очереди на тестовом ДЭГ перед сентябрьскими выборами в Москве нет
Очереди на тестовом онлайн-голосовании перед выборами в Москве не наблюдается
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Очереди на дистанционном электронном тестовом голосовании перед сентябрьскими выборами в Москве не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами стартовало в Москве в пятницу в 8 часов утра и продлится до 14 часов дня. Система дает возможность принять участие совершеннолетним горожанам с постоянной регистрацией в столице. При этом для пользователей, который не включены в список для электронного голосования, система выдает оповещение, что онлайн-голосование недоступно. При этом электронной очереди на тестовое голосование не наблюдается.
Москвичам предлагают ответить на вопрос: "Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?". Предлагается пять вариантов ответа: "Нет", "Да, в нем нужно описать работу с безнадзорными животными", "Да, в нем должны быть меры контроля агрессивных животных", "Да, в нем нужно учесть работу с больными животными", "Да, но только для конкретных видов животных".
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.