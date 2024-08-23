https://ria.ru/20240823/vybory-1967953193.html

Очереди на тестовом ДЭГ перед сентябрьскими выборами в Москве нет

Очереди на тестовом ДЭГ перед сентябрьскими выборами в Москве нет - РИА Новости, 23.08.2024

Очереди на тестовом ДЭГ перед сентябрьскими выборами в Москве нет

Очереди на дистанционном электронном тестовом голосовании перед сентябрьскими выборами в Москве не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:37

2024-08-23T09:37

2024-08-23T09:37

общество

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Очереди на дистанционном электронном тестовом голосовании перед сентябрьскими выборами в Москве не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами стартовало в Москве в пятницу в 8 часов утра и продлится до 14 часов дня. Система дает возможность принять участие совершеннолетним горожанам с постоянной регистрацией в столице. При этом для пользователей, который не включены в список для электронного голосования, система выдает оповещение, что онлайн-голосование недоступно. При этом электронной очереди на тестовое голосование не наблюдается. Москвичам предлагают ответить на вопрос: "Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?". Предлагается пять вариантов ответа: "Нет", "Да, в нем нужно описать работу с безнадзорными животными", "Да, в нем должны быть меры контроля агрессивных животных", "Да, в нем нужно учесть работу с больными животными", "Да, но только для конкретных видов животных". Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни пройдут досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится с 08.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240823/golosovanie-1967944432.html

https://ria.ru/20240302/vybory-1930682482.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская городская дума