https://ria.ru/20240823/vsu-1968148958.html

При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.08.2024

При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:32

2024-08-23T19:32

2024-08-23T19:32

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранен мирный горловчанин", - написал он. По словам мэра, ВСУ также нанесли артиллерийский удар по объекту теплоснабжения и наносят прицельные удары по коммуникациям. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточен поселок Октябрьский. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что ВСУ с 18.30 по 19.00 мск выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240823/gorlovka-1968092448.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия