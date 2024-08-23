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При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.08.2024
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19:32 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/vsu-1968148958.html
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.08.2024
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:32
2024-08-23T19:32
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранен мирный горловчанин", - написал он. По словам мэра, ВСУ также нанесли артиллерийский удар по объекту теплоснабжения и наносят прицельные удары по коммуникациям. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточен поселок Октябрьский. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что ВСУ с 18.30 по 19.00 мск выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240823/gorlovka-1968092448.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При обстреле ВСУ жилого массива в Горловке пострадал мирный житель

Мэр Горловки Приходько: при обстреле жилого массива "Строитель" ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранен мирный горловчанин", - написал он.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Вчера, 16:38
По словам мэра, ВСУ также нанесли артиллерийский удар по объекту теплоснабжения и наносят прицельные удары по коммуникациям. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточен поселок Октябрьский.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что ВСУ с 18.30 по 19.00 мск выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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