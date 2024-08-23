https://ria.ru/20240823/vsu-1968134171.html

ВСУ атаковали дронами пять сел в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 23.08.2024

ВСУ атаковали дронами пять сел в Белгородской области

Украинские войска обстреляли и атаковали беспилотниками сразу пять сел в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:32

2024-08-23T18:32

2024-08-23T18:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли и атаковали беспилотниками сразу пять сел в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов нашей области. Обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате обстрела и атак четырех беспилотников повреждены остекление и фасад в МКД и частном доме. Также осколками посечен трактор. В селе Бессоновка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждено здание социального объекта", - написал он. Гладков добавил, что в селе Шаховка Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. В селе Тишанка после сбросов взрывных устройств с двух дронов в одном частном доме выбиты окна, посечены ворота и легковой автомобиль. В селе Байцуры Борисовского района в результате повторных атак беспилотников сгорели частный дом и социальный объект. Еще в двух частных домах пробиты кровли, заключил губернатор.

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия