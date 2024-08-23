https://ria.ru/20240823/vsu-1968007236.html
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 23.08.2024
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска с 7.40 до 12.00 мск выпустили двадцать снарядов калибра 155 миллиметров по поселку Александровка и Донецку, сообщило в Telegram-канале в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:51
2024-08-23T12:51
2024-08-23T12:51
специальная военная операция на украине
донецк
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александровка (азовский район)
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска с 7.40 до 12.00 мск выпустили двадцать снарядов калибра 155 миллиметров по поселку Александровка и Донецку, сообщило в Telegram-канале в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.40 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 мм… 07.45 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 мм… 07.55 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 10.10 начался обстрел Петровского района Донецка, и до 12.00 по нему было выпущено одиннадцать снарядов указанного калибра. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240823/obstrely-1967918233.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, нато, александровка (азовский район), россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, НАТО, Александровка (Азовский район), Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Александровку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по Александровке и Донецку
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости.
Украинские войска с 7.40 до 12.00 мск выпустили двадцать снарядов калибра 155 миллиметров по поселку Александровка и Донецку, сообщило в Telegram-канале
в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.40 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 мм… 07.45 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 мм… 07.55 – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Александровка: три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, в 10.10 начался обстрел Петровского района Донецка, и до 12.00 по нему было выпущено одиннадцать снарядов указанного калибра.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.