https://ria.ru/20240823/vsu-1967956378.html

Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра

Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра - РИА Новости, 23.08.2024

Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра

Российские войска уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:52

2024-08-23T09:52

2024-08-23T11:37

днепр (город)

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Группу противника обнаружила воздушная беспилотная разведка", — написал он. По словам Сальдо, реактивные системы залпового огня "Град" незамедлительно нанесли удар с расстояния 20 километров. "Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось", — сказал глава региона. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html

https://ria.ru/20240822/gruppirovki-1967871816.html

днепр (город)

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Уничтожение скопления украинских боевиков на одном из островов в дельте Днепра Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Реактивные системы залпового огня "Град" незамедлительно нанесли удар с расстояния 20 километров. Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось. 2024-08-23T09:52 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность