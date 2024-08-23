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Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 23.08.2024 (обновлено: 11:37 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/vsu-1967956378.html
Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра
Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра - РИА Новости, 23.08.2024
Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра
Российские войска уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:52
2024-08-23T11:37
днепр (город)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Группу противника обнаружила воздушная беспилотная разведка", — написал он. По словам Сальдо, реактивные системы залпового огня "Град" незамедлительно нанесли удар с расстояния 20 километров. "Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось", — сказал глава региона. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html
https://ria.ru/20240822/gruppirovki-1967871816.html
днепр (город)
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Уничтожение скопления украинских боевиков на одном из островов в дельте Днепра
Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Реактивные системы залпового огня "Град" незамедлительно нанесли удар с расстояния 20 километров. Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось.
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днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра

Сальдо: ВС России уничтожили боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили скопление боевиков ВСУ на одном из островов в дельте Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Группу противника обнаружила воздушная беспилотная разведка", — написал он.
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По словам Сальдо, реактивные системы залпового огня "Град" незамедлительно нанесли удар с расстояния 20 километров.
"Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось", — сказал глава региона.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область вошла в состав страны по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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