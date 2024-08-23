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Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак
Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак - РИА Новости, 23.08.2024
Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак
Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 800 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:29
2024-08-23T15:29
2024-08-23T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 800 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, противник потерял до 800 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак
ВСУ за неделю потеряли до 800 военных в зоне ответственности "Востока"