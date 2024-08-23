https://ria.ru/20240823/vostok-1968062612.html

Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак

Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак - РИА Новости, 23.08.2024

Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак

Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 800 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:29

2024-08-23T15:29

2024-08-23T15:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 800 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, противник потерял до 800 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины