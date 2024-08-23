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Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак - РИА Новости, 23.08.2024
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15:29 23.08.2024 (обновлено: 15:30 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/vostok-1968062612.html
Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак
Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак - РИА Новости, 23.08.2024
Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак
Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 800 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:29
2024-08-23T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 800 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.По данным военного ведомства, противник потерял до 800 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" за неделю отразили семь контратак

ВСУ за неделю потеряли до 800 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю потеряли до 800 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, противник потерял до 800 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
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