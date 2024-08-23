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Хуснуллин оценил объем восстановительных работ в Белгородской области - РИА Новости, 23.08.2024
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21:57 23.08.2024 (обновлено: 23:13 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/vosstanovlenie-1968168530.html
Хуснуллин оценил объем восстановительных работ в Белгородской области
Хуснуллин оценил объем восстановительных работ в Белгородской области - РИА Новости, 23.08.2024
Хуснуллин оценил объем восстановительных работ в Белгородской области
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Белгородскую область и город Шебекино, где оценил объем восстановительных... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:57
2024-08-23T23:13
общество
белгородская область
шебекино
россия
марат хуснуллин
вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Белгородскую область и город Шебекино, где оценил объем восстановительных работ и пообщался с местными жителями."После Курской области посетил Белгородскую область. Встретился с губернатором Вячеславом Гладковым, обсудили развитие региона. Несмотря на проблемы, Белгородская область успешно выполняет поставленные задачи по нацпроектам: строится жилье, дороги, социальные объекты… Также побывал в Шебекино. Проверил строительство дома, который был сильно разрушен и отстраивается заново", - написал он в своем Telegram-канале.Хуснуллин отметил, что в Шебекино пообщался с жителями города и обсудил, что необходимо сделать в первую очередь. "Также оценил объем задач по восстановлению. Будем работать", - добавил он.Вице-премьер также осмотрел благоустроенную набережную в Белгороде и высоко оценил качество работ.На сайте правительства РФ приводятся слова Гладкова, который отметил, что регион не смог бы своими силами справиться с этой работой и таким объёмом задач, и поблагодарил Хуснуллина за поддержку."Очень благодарен Марату Хуснуллину, с которым мы почти каждый день по каждому вопросу взаимодействуем до максимально быстрого решения", - сообщил Гладков.
https://ria.ru/20240729/gladkov-1962666760.html
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общество, белгородская область, шебекино, россия, марат хуснуллин, вячеслав гладков, владимир путин
Общество, Белгородская область, Шебекино, Россия, Марат Хуснуллин, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Хуснуллин оценил объем восстановительных работ в Белгородской области

Хуснуллин посетил Белгородскую область и оценил объем восстановительных работ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Белгородскую область и город Шебекино, где оценил объем восстановительных работ и пообщался с местными жителями.
«
"После Курской области посетил Белгородскую область. Встретился с губернатором Вячеславом Гладковым, обсудили развитие региона. Несмотря на проблемы, Белгородская область успешно выполняет поставленные задачи по нацпроектам: строится жилье, дороги, социальные объекты… Также побывал в Шебекино. Проверил строительство дома, который был сильно разрушен и отстраивается заново", - написал он в своем Telegram-канале.
Хуснуллин отметил, что в Шебекино пообщался с жителями города и обсудил, что необходимо сделать в первую очередь. "Также оценил объем задач по восстановлению. Будем работать", - добавил он.
Вице-премьер также осмотрел благоустроенную набережную в Белгороде и высоко оценил качество работ.
На сайте правительства РФ приводятся слова Гладкова, который отметил, что регион не смог бы своими силами справиться с этой работой и таким объёмом задач, и поблагодарил Хуснуллина за поддержку.
"Очень благодарен Марату Хуснуллину, с которым мы почти каждый день по каждому вопросу взаимодействуем до максимально быстрого решения", - сообщил Гладков.
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ОбществоБелгородская областьШебекиноРоссияМарат ХуснуллинВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
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