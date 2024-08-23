https://ria.ru/20240823/vosstanovlenie-1968168530.html

Хуснуллин оценил объем восстановительных работ в Белгородской области

Хуснуллин оценил объем восстановительных работ в Белгородской области - РИА Новости, 23.08.2024

Хуснуллин оценил объем восстановительных работ в Белгородской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Белгородскую область и город Шебекино, где оценил объем восстановительных... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:57

2024-08-23T21:57

2024-08-23T23:13

общество

белгородская область

шебекино

россия

марат хуснуллин

вячеслав гладков

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по поручению президента РФ Владимира Путина посетил Белгородскую область и город Шебекино, где оценил объем восстановительных работ и пообщался с местными жителями."После Курской области посетил Белгородскую область. Встретился с губернатором Вячеславом Гладковым, обсудили развитие региона. Несмотря на проблемы, Белгородская область успешно выполняет поставленные задачи по нацпроектам: строится жилье, дороги, социальные объекты… Также побывал в Шебекино. Проверил строительство дома, который был сильно разрушен и отстраивается заново", - написал он в своем Telegram-канале.Хуснуллин отметил, что в Шебекино пообщался с жителями города и обсудил, что необходимо сделать в первую очередь. "Также оценил объем задач по восстановлению. Будем работать", - добавил он.Вице-премьер также осмотрел благоустроенную набережную в Белгороде и высоко оценил качество работ.На сайте правительства РФ приводятся слова Гладкова, который отметил, что регион не смог бы своими силами справиться с этой работой и таким объёмом задач, и поблагодарил Хуснуллина за поддержку."Очень благодарен Марату Хуснуллину, с которым мы почти каждый день по каждому вопросу взаимодействуем до максимально быстрого решения", - сообщил Гладков.

https://ria.ru/20240729/gladkov-1962666760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, шебекино, россия, марат хуснуллин, вячеслав гладков, владимир путин