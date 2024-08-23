США подготовили новый пакет военной помощи для Украины
Белый дом: США объявят сегодня о новом пакете вооружений для Украины
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи, о нем будет объявлено в пятницу, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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"Я думаю, вы услышите от нас чуть позже сегодня, вы увидите, что мы подкрепим философскую поддержку их независимости (Украины - ред.) более существенной помощью, включая, в том числе новую военную помощь, которая поступит на Украину, чтобы помочь им защищать себя", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников передавало, что США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 125 миллионов долларов. В список будут включены ракеты для систем ПВО, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, а также 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды и другая техника.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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