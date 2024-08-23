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США подготовили новый пакет военной помощи для Украины - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 23.08.2024 (обновлено: 17:56 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/vooruzheniya-1968118635.html
США подготовили новый пакет военной помощи для Украины
США подготовили новый пакет военной помощи для Украины - РИА Новости, 23.08.2024
США подготовили новый пакет военной помощи для Украины
США выделят Украине новый пакет военной помощи, о нем будет объявлено в пятницу, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:45
2024-08-23T17:56
специальная военная операция на украине
сша
украина
администрация президента сша
в мире
россия
сергей лавров
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи, о нем будет объявлено в пятницу, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Я думаю, вы услышите от нас чуть позже сегодня, вы увидите, что мы подкрепим философскую поддержку их независимости (Украины - ред.) более существенной помощью, включая, в том числе новую военную помощь, которая поступит на Украину, чтобы помочь им защищать себя", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников передавало, что США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 125 миллионов долларов. В список будут включены ракеты для систем ПВО, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, а также 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды и другая техника.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html
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сша, украина, администрация президента сша, в мире, россия, сергей лавров, джон кирби, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Администрация президента США, В мире, Россия, Сергей Лавров, Джон Кирби, НАТО
США подготовили новый пакет военной помощи для Украины

Белый дом: США объявят сегодня о новом пакете вооружений для Украины

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи, о нем будет объявлено в пятницу, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Я думаю, вы услышите от нас чуть позже сегодня, вы увидите, что мы подкрепим философскую поддержку их независимости (Украины - ред.) более существенной помощью, включая, в том числе новую военную помощь, которая поступит на Украину, чтобы помочь им защищать себя", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников передавало, что США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 125 миллионов долларов. В список будут включены ракеты для систем ПВО, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, а также 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды и другая техника.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаАдминистрация президента СШАВ миреРоссияСергей ЛавровДжон КирбиНАТО
 
 
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