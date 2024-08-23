https://ria.ru/20240823/voennye-1968031156.html

Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области

Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:08

2024-08-23T14:08

2024-08-23T15:12

курская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

валерий герасимов

сумская область

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области, сообщило Минобороны."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", — подчеркнули в ведомстве.При этом противник потерял пять человек и один автомобиль.Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой, 22-й, 61-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного.Оперативно-тактическая авиация также нанесла удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области. В результате удалось поразить личный состав и военную технику 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ возле населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Середина-Буда и Толстодубово.Потери противника составили:Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967989564.html

https://ria.ru/20240823/ofitser-1967986194.html

https://realty.ria.ru/20240823/khusnullin-1967976894.html

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сумская область

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курская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, валерий герасимов, сумская область