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Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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14:08 23.08.2024 (обновлено: 15:12 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/voennye-1968031156.html
Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области
Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:08
2024-08-23T15:12
курская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
валерий герасимов
сумская область
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области, сообщило Минобороны.&quot;Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника&quot;, — подчеркнули в ведомстве.При этом противник потерял пять человек и один автомобиль.Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой, 22-й, 61-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного.Оперативно-тактическая авиация также нанесла удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области. В результате удалось поразить личный состав и военную технику 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ возле населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Середина-Буда и Толстодубово.Потери противника составили:Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967989564.html
https://ria.ru/20240823/ofitser-1967986194.html
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курская область
россия
сумская область
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курская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, валерий герасимов, сумская область
Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Валерий Герасимов, Сумская область
Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли пять человек в районе Камышевки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области, сообщило Минобороны.
«

"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", — подчеркнули в ведомстве.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Вчера, 11:50
При этом противник потерял пять человек и один автомобиль.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой, 22-й, 61-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного.
Оперативно-тактическая авиация также нанесла удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области. В результате удалось поразить личный состав и военную технику 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ возле населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Середина-Буда и Толстодубово.
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Потери противника составили:
  • до 400 военнослужащих;
  • один танк;
  • два бронетранспортера;
  • 14 боевых бронированных машин;
  • два артиллерийских орудия;
  • пусковая установка РСЗО;
  • два миномета;
  • десять автомобилей.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Курская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВалерий ГерасимовСумская область
 
 
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