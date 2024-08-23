Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли пять человек в районе Камышевки
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области, сообщило Минобороны.
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"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", — подчеркнули в ведомстве.
При этом противник потерял пять человек и один автомобиль.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой, 22-й, 61-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного.
Оперативно-тактическая авиация также нанесла удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области. В результате удалось поразить личный состав и военную технику 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ возле населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Середина-Буда и Толстодубово.
Потери противника составили:
- до 400 военнослужащих;
- один танк;
- два бронетранспортера;
- 14 боевых бронированных машин;
- два артиллерийских орудия;
- пусковая установка РСЗО;
- два миномета;
- десять автомобилей.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.