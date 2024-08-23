https://ria.ru/20240823/vodosnabzhenie-1967936168.html

В Старом Осколе восемь тысяч человек остаются без воды

В Старом Осколе восемь тысяч человек остаются без воды - РИА Новости, 23.08.2024

В Старом Осколе восемь тысяч человек остаются без воды

Около восьми тысяч жителей в Старом Осколе Белгородской области остаются без водоснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:28

2024-08-23T06:28

2024-08-23T06:28

старый оскол

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около восьми тысяч жителей в Старом Осколе Белгородской области остаются без водоснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Днем ранее глава региона сообщал, что порядка 20 тысяч человек в Старом Осколе остаются без водоснабжения из-за коммунальной аварии. "А в Старом Осколе завершается процесс устранения аварии на водопроводе. Еще позавчера 80 тысяч были без воды. Сегодня цифра достигает восьми тысяч человек", - сказал Гладков в видео. Губернатор добавил, что система отремонтирована, сварочные работы завершены, идет заполнение системы. По его словам, до конца дня вопрос решится.

https://ria.ru/20240822/deti-1967814787.html

https://ria.ru/20240822/gladkov--1967902650.html

старый оскол

белгородская область

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старый оскол, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия