https://ria.ru/20240823/velikobritaniya-1968021276.html

Комитет ООН обеспокоен актами расизма в Британии

Комитет ООН обеспокоен актами расизма в Британии - РИА Новости, 23.08.2024

Комитет ООН обеспокоен актами расизма в Британии

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен повторением актов расизма и ксенофобии в Великобритании в отношении этнических и религиозных... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:36

2024-08-23T13:36

2024-08-23T13:36

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ЖЕНЕВА, 23 авг - РИА Новости. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен повторением актов расизма и ксенофобии в Великобритании в отношении этнических и религиозных меньшинств, говорится в выводах доклада ведомства. "Комитет выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся преступлений на почве ненависти, высказываний на почве ненависти и инцидентов на почве ксенофобии на различных платформах, а также со стороны политиков и общественных деятелей. Комитет был особенно обеспокоен повторяющимися актами расизма и насилием в отношении этнических и этнорелигиозных меньшинств, мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища, совершаемыми отдельными лицами и группами крайне правых экстремистов и сторонников превосходства белой расы, включая насильственные действия, совершенные в конце июля и начале августа 2024 года", - сказано в документе. Эксперты ООН призвали Великобританию принять комплексные меры по борьбе с высказываниями, разжигающими расистскую ненависть, и ксенофобской риторикой, в том числе со стороны политических и общественных деятелей. Он подчеркнул необходимость тщательного расследования и суровых наказаний за преступления на почве расовой ненависти, а также эффективных средств правовой защиты для жертв и их семей. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240806/britaniya-1964399173.html

https://ria.ru/20231027/zakharova-1905638288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер, оон, беспорядки в британии