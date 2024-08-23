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Крымчан предупредили об украинских вбросах
Крымчан предупредили об украинских вбросах - РИА Новости, 23.08.2024
Крымчан предупредили об украинских вбросах
Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), являющийся подразделением вооруженных сил Украины, распространяет лживые вбросы о ситуации в Крыму,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:58
2024-08-23T10:58
2024-08-23T10:58
специальная военная операция на украине
олег крючков
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), являющийся подразделением вооруженных сил Украины, распространяет лживые вбросы о ситуации в Крыму, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Враг продолжает вбрасывать ложь и пытается посеять панику. Десантная операция, атака дронов и ракет, диверсии, что только не выдумывает ЦИПсО... Воевать в интернете и пугать мирных жителей проще, чем воевать на фронте. Все это мы проходили. Ложь - всегда ложь", - написал Крючков. По его словам, Крым надежно защищен. "Доверяйте только официальной информации. Помните, что враг ведет информационную войну", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Вооруженные силы Украины, В мире
Крымчан предупредили об украинских вбросах
Крымчан предупредили о вбросах украинского центра психологических операций