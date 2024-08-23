https://ria.ru/20240823/vbrosy-1967974676.html

Крымчан предупредили об украинских вбросах

Крымчан предупредили об украинских вбросах - РИА Новости, 23.08.2024

Крымчан предупредили об украинских вбросах

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), являющийся подразделением вооруженных сил Украины, распространяет лживые вбросы о ситуации в Крыму,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:58

2024-08-23T10:58

2024-08-23T10:58

специальная военная операция на украине

олег крючков

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), являющийся подразделением вооруженных сил Украины, распространяет лживые вбросы о ситуации в Крыму, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "Враг продолжает вбрасывать ложь и пытается посеять панику. Десантная операция, атака дронов и ракет, диверсии, что только не выдумывает ЦИПсО... Воевать в интернете и пугать мирных жителей проще, чем воевать на фронте. Все это мы проходили. Ложь - всегда ложь", - написал Крючков. По его словам, Крым надежно защищен. "Доверяйте только официальной информации. Помните, что враг ведет информационную войну", - подчеркнул Крючков.

https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html

https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

олег крючков, вооруженные силы украины, в мире