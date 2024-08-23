Рейтинг@Mail.ru
ЮНИСЕФ может закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения, заявила ВОЗ - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/vaktsiny-1968121962.html
ЮНИСЕФ может закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения, заявила ВОЗ
ЮНИСЕФ может закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения, заявила ВОЗ - РИА Новости, 23.08.2024
ЮНИСЕФ может закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения, заявила ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что её партнеры, такие как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:50
2024-08-23T17:50
в мире
здоровье - общество
африка
воз
юнисеф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035561_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a320bf6a6f5d3ba1387d36cd84b4a53.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что её партнеры, такие как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) могут начать закупать вакцины против оспы обезьян до того, как они будут одобрены, чтобы быстрее доставить их в Африку, передает агентство Рейтер. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа 2024 года объявила эпидемию mpox (так сейчас называют оспу обезьян) в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних странах чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение "Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что ее партнеры, такие как Gavi и ЮНИСЕФ, могут начать закупать вакцины против оспы обезьян до того, как они будут одобрены, чтобы быстрее доставить их в Африку", - говорится в публикации. Как отмечается, обычно такие организации, как Gavi, могут приобретать вакцины только после получения одобрения, но в данном случае правила были смягчены. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин "mpox" вместо "monkeypox" для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.
https://ria.ru/20240819/popova-1967038328.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783035561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c54c13ca20fef2e8dca02b80deb8685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, африка, воз, юнисеф, оон
В мире, Здоровье - Общество, Африка, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН
ЮНИСЕФ может закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения, заявила ВОЗ

ВОЗ: Gavi и ЮНИСЕФ могут начать закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛаборатория по производству вакцин
Лаборатория по производству вакцин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Лаборатория по производству вакцин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что её партнеры, такие как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) могут начать закупать вакцины против оспы обезьян до того, как они будут одобрены, чтобы быстрее доставить их в Африку, передает агентство Рейтер.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа 2024 года объявила эпидемию mpox (так сейчас называют оспу обезьян) в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних странах чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая 2022, 15:53
Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
«
"Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что ее партнеры, такие как Gavi и ЮНИСЕФ, могут начать закупать вакцины против оспы обезьян до того, как они будут одобрены, чтобы быстрее доставить их в Африку", - говорится в публикации.
Как отмечается, обычно такие организации, как Gavi, могут приобретать вакцины только после получения одобрения, но в данном случае правила были смягчены.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин "mpox" вместо "monkeypox" для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, заявила Попова
19 августа, 12:34
 
В миреЗдоровье - ОбществоАфрикаВОЗЮНИСЕФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала