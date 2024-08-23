https://ria.ru/20240823/vaktsiny-1968121962.html

ЮНИСЕФ может закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения, заявила ВОЗ

ЮНИСЕФ может закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения, заявила ВОЗ - РИА Новости, 23.08.2024

ЮНИСЕФ может закупать вакцины от оспы обезьян до их одобрения, заявила ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что её партнеры, такие как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:50

2024-08-23T17:50

2024-08-23T17:50

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что её партнеры, такие как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) могут начать закупать вакцины против оспы обезьян до того, как они будут одобрены, чтобы быстрее доставить их в Африку, передает агентство Рейтер. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа 2024 года объявила эпидемию mpox (так сейчас называют оспу обезьян) в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседних странах чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение "Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что ее партнеры, такие как Gavi и ЮНИСЕФ, могут начать закупать вакцины против оспы обезьян до того, как они будут одобрены, чтобы быстрее доставить их в Африку", - говорится в публикации. Как отмечается, обычно такие организации, как Gavi, могут приобретать вакцины только после получения одобрения, но в данном случае правила были смягчены. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин "mpox" вместо "monkeypox" для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.

https://ria.ru/20240819/popova-1967038328.html

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в мире, здоровье - общество, африка, воз, юнисеф, оон