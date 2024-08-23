https://ria.ru/20240823/ukraina-1968151118.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.08.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в пятницу в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:43

2024-08-23T19:43

2024-08-23T19:43

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пятницу в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киевской и Черкасской областях была объявлена в 19.31 мск, в Полтавской и Черниговской – около 19.00 мск, а в Сумской и Харьковской она звучит более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, вооруженные силы рф, киевская область, вооруженные силы украины