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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.08.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в пятницу в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:43
2024-08-23T19:43
2024-08-23T19:43
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пятницу в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киевской и Черкасской областях была объявлена в 19.31 мск, в Полтавской и Черниговской – около 19.00 мск, а в Сумской и Харьковской она звучит более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Киевская область, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу