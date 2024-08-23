США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву, пишут СМИ
AP: США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 125 млн долларов
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. США могут в пятницу объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 125 миллионов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Администрация (президента США Джо) Байдена направит около 125 миллионов долларов в виде военной помощи Киеву", - говорится в сообщении агентства.
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По словам источников, официально о новом пакете могут объявить в пятницу накануне украинского дня независимости. В состав войдут ракеты для систем ПВО, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, а также 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды и другая техника.
На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи.
При этом Кирби не ответил на вопрос, планирует ли американская администрация предоставить Украине крылатые ракеты, но признал, что Вашингтон поддерживает с Киевом контакт в режиме реального времени, чтобы обеспечить наличие у ВСУ необходимых вооружений и средств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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