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Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет
Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет - РИА Новости, 23.08.2024
Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет
ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино, жизни и здоровью местных... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:40
2024-08-23T15:40
2024-08-23T18:49
происшествия
волгоградская область
суровикинский район
россия
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива. "ИК-19 УФСИН России находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино... Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240823/situatsiya-1968054083.html
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происшествия, волгоградская область, суровикинский район, россия, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Суровикинский район, Россия, Захват заложников в волгоградской колонии
Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет
Власти: угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет