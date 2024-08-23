https://ria.ru/20240823/ugrozy-1968068101.html

Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет

Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет - РИА Новости, 23.08.2024

Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет

ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино, жизни и здоровью местных... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:40

2024-08-23T15:40

2024-08-23T18:49

происшествия

волгоградская область

суровикинский район

россия

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива. "ИК-19 УФСИН России находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино... Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240823/situatsiya-1968054083.html

волгоградская область

суровикинский район

россия

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происшествия, волгоградская область, суровикинский район, россия, захват заложников в волгоградской колонии