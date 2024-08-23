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Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет - РИА Новости, 23.08.2024
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15:40 23.08.2024 (обновлено: 18:49 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ugrozy-1968068101.html
Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет
Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет - РИА Новости, 23.08.2024
Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет
ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино, жизни и здоровью местных... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:40
2024-08-23T18:49
происшествия
волгоградская область
суровикинский район
россия
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива. "ИК-19 УФСИН России находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино... Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240823/situatsiya-1968054083.html
волгоградская область
суровикинский район
россия
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происшествия, волгоградская область, суровикинский район, россия, захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Суровикинский район, Россия, Захват заложников в волгоградской колонии
Угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет

Власти: угроз для жизни и здоровья жителей Суровикино, где захватили ИК-19, нет

© Фото : f-atlas.ruИК-19 в Суровикино Волгоградской области
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : f-atlas.ru
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает, сообщил глава Суровикинского района Роман Слива.
«
"ИК-19 УФСИН России находится на значительном удалении от жилых домов города Суровикино... Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает", - написал он в своем Telegram-канале.
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Вчера, 15:04
 
ПроисшествияВолгоградская областьСуровикинский районРоссияЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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