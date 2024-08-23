https://ria.ru/20240823/ugroza-1968047466.html

Мэр Новороссийска: угрозы распространения огня на мусорном полигоне нет

Мэр Новороссийска: угрозы распространения огня на мусорном полигоне нет - РИА Новости, 23.08.2024

Мэр Новороссийска: угрозы распространения огня на мусорном полигоне нет

Угрозы распространения огня на мусорном полигоне в Новороссийске на площади около двух тысяч квадратных метров, на данный момент нет, оперативные службы... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:49

2024-08-23T14:49

2024-08-23T14:59

краснодарский край

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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НОВОРОССИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Угрозы распространения огня на мусорном полигоне в Новороссийске на площади около двух тысяч квадратных метров, на данный момент нет, оперативные службы продолжают тушение, сообщил глава города Андрей Кравченко.Ранее он заявлял, что в Новороссийске на примерной площади в две тысячи квадратных метров горит мусорный полигон. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен. "Оперативные службы продолжают бороться с возгоранием на мусорном полигоне. На данный момент угрозы распространения огня нет. Ориентировочная площадь пожара остается той же и составляет 2000 квадратных метров", - написал Кравченко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что для тушения огня привлекаются 54 спасателя, используется 31 единица техники и пять мотопомп. "Дополнительно пригнали 6 водовозок, которые заправляют пожарные машины. Основные работы проводятся на вершине свалки. Сейчас спасатели отсыпают грунт и продолжают пролив воды", - пояснил глава города. Кравченко добавил, что причина пожара будет установлена только после того, как его потушат спасатели.

https://ria.ru/20240822/pozhar-1967694015.html

новороссийск

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Артем Смирнов

происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)