https://ria.ru/20240823/udobreniya-1967772694.html

Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях

Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях - РИА Новости, 23.08.2024

Запретить нельзя купить: Европа опять запуталась в показаниях

Запад снова нарастил закупки российских удобрений. В химической отрасли ЕС недовольны: засилье недорогого импорта вредит собственному производству и вообще... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:06

экономика

россия

европа

германия

евросоюз

basf se

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запад снова нарастил закупки российских удобрений. В химической отрасли ЕС недовольны: засилье недорогого импорта вредит собственному производству и вообще угрожает продовольственной безопасности. Почему "токсичную" продукцию никак не вытеснят с европейского рынка — в материале РИА Новости.Стабильный спросИз-за отказа от российского газа и энергокризиса себестоимость удобрений в ЕС подскочила на 150 процентов. Возник дефицит. На санкции в этом сегменте Запад так и не решилcя. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений, ведущий — калийных и фосфорных.В 2023-м Европа существенно увеличила импорт российских азотных удобрений. Германия — почти вдвое относительно 2022-го и более чем в семь раз по сравнению с 2021-м, до 550 тысяч тонн. Франция — на четверть и в два раза соответственно, до 440 тысяч.В этом году картина та же: плюс 39%, 1,1 миллиона тонн за пять месяцев. А азотные удобрения — это 57% общего импорта химикатов из России. Основные потребители — Польша (25%), Франция (12), Германия (11) и Италия (10).Прикупили ещеВ июне, как следует из отчета Евростата, после трех месяцев сокращения в ЕС неожиданно нарастили закупки удобрений — на 15%, до 275 тысяч тонн (в мае было 239). В денежном выражении — на 16%, до 90,1 миллиона евро.Результат полугодия — 739,7 миллиона евро, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2023-го. В физическом выражении — в полтора раза, 2,2 миллиона тонн.Впереди всех по-прежнему Польша — плюс 14,2%, 82,2 тысячи тонн. Германия приобрела 55,9 тысячи тонн."Это обусловлено, во-первых, тем, что химические предприятия ЕС могли в июне останавливаться на плановый ремонт, и, во-вторых, цены выгодные", — отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт. Трудные временаВ ЕС от этого не в восторге. Зависимость в энергетике заменили зависимостью от удобрений, возмущается генеральный директор и президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. Это прямо угрожает продовольственной безопасности Запада, подчеркивают эксперты.Однако ничего не поделать: дорогой газ вынудил химконцерны отказаться от собственного производства. Себестоимость поднялась настолько, что сделала бизнес нерентабельным. На это указали и в Европейском статистическом агентстве.Как сообщили Financial Times прежние поставщики, им придется закрывать предприятия или переносить мощности за пределы Европы.Промышленность ЕС сильно пострадала от беспрецедентного взлета цен на природный газ. К 2023-му 40-50% мощностей по производству аммиака (ключевое сырье для азотных, фосфорных и сложных удобрений) простаивали, подсчитали в Fertilizers Europe, отраслевой ассоциации.Для индустрии наступают кризисные годы, констатировал Бенджамин Лакатос, генеральный директор MET Group, швейцарской энергетической компании.С тех пор ситуация немного выровнялась, но 10-20% мощностей по-прежнему на паузе, а ряд крупных предприятий закрылись навсегда. В их числе аммиачный завод в немецком Людвигсхафене, принадлежащий химическому концерну BASF.На 40% сократила производство лидер рынка, норвежская Yara International. Британская CF Industries закрыла два завода.В отрасли уверены: уход крупных игроков с рынка — лишь вопрос времени. "Рано или поздно всех — и нас тоже — постигнет эта участь", — заявил Петр Цингр, генеральный директор SKW Stickstoffwerke Piesteritz, главного производителя в Германии по аммиаку. По его словам, если политики "продолжат бездействовать", европейское производство удобрений "исчезнет".В итоге — полная зависимость от российского и белорусского импорта. А с таким рычагом влияния Москва и Минск многого смогут добиться от ЕС.Согласно консенсус-прогнозу развития индустрии удобрений Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в этом году химикаты на европейском рынке продолжат дорожать. И в 2025-2026-м не подешевеют.В России ждут роста как производства, так и экспорта всех видов удобрений: азотных, калийных и фосфорных. Стабильно высокие цены это гарантируют. К 2026-му в стране будет выпускаться на 7% больше карбамида, на 3,2% — фосфорных удобрений и на 2,5% — калия. Суммарно — порядка 34,7 миллиона тонн. Из них до 26 миллионов — на экспорт, который увеличивается со скоростью 4-7,8% в год. Продолжится и экспансия на рынок Европы, хотя Брюссель это совсем не радует.

https://ria.ru/20240820/torgovlya-1967155766.html

https://ria.ru/20240816/rezervy-1966259288.html

https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html

https://ria.ru/20240807/promyshlennost-1964477216.html

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экономика, россия, европа, германия, евросоюз, basf se