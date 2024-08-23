https://ria.ru/20240823/ucheniya-1967929666.html
Российские военные познакомились с культурой Монголии на учениях "Селенга"
Российские военные познакомились с культурой Монголии на учениях "Селенга" - РИА Новости, 23.08.2024
Российские военные познакомились с культурой Монголии на учениях "Селенга"
Военнослужащие России познакомились с культурой Монголии в рамках дня этой страны, который состоялся в ходе совместных учений "Селенга-2024", сообщает Восточный РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T04:25
2024-08-23T04:25
2024-08-23T12:11
монголия
россия
в мире
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967994860_0:75:821:537_1920x0_80_0_0_8a2af46d41084a42af9e483b575fb761.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие России познакомились с культурой Монголии в рамках дня этой страны, который состоялся в ходе совместных учений "Селенга-2024", сообщает Восточный военный округ. "В рамках российско-монгольского учения "Селенга-2024" состоялся день Монголии, где российские военнослужащие познакомились c монгольской культурой и традициями. В ходе этого дня монголы приготовили насыщенную программу для военнослужащих российского контингента. На полевой сцене полигона "Чойбалсан" прозвучали национальные песни, местные ансамбли порадовали зрителей хореографическими номерами", - говорится в сообщении. После этого военнослужащие состязались в монгольской национальной борьбе "Бух", в стрельбе из лука "Сур харваа" и метании на точность игральных костей. Монгольская сторона представила гостям национальные блюда. Вскоре военнослужащие Монголии познакомятся с российской культурой и отведают национальные блюда. Также перед ними выступит ансамбль "Селенга", прибывший из Бурятии. Ранее воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024". Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году на учениях задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.
https://ria.ru/20240821/uchenie-1967448981.html
https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html
монголия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967994860_44:0:819:581_1920x0_80_0_0_fc68f5cf6f3aced59174ec425bef755e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, в мире, вооруженные силы рф
Монголия, Россия, В мире, Вооруженные силы РФ
Российские военные познакомились с культурой Монголии на учениях "Селенга"
Военные ВВО познакомились с культурой Монголии в рамках учений "Селенга-2024"
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие России познакомились с культурой Монголии в рамках дня этой страны, который состоялся в ходе совместных учений "Селенга-2024", сообщает Восточный военный округ.
"В рамках российско-монгольского учения "Селенга-2024" состоялся день Монголии, где российские военнослужащие познакомились c монгольской культурой и традициями. В ходе этого дня монголы приготовили насыщенную программу для военнослужащих российского контингента. На полевой сцене полигона "Чойбалсан" прозвучали национальные песни, местные ансамбли порадовали зрителей хореографическими номерами", - говорится в сообщении.
После этого военнослужащие состязались в монгольской национальной борьбе "Бух", в стрельбе из лука "Сур харваа" и метании на точность игральных костей. Монгольская сторона представила гостям национальные блюда.
Вскоре военнослужащие Монголии познакомятся с российской культурой и отведают национальные блюда. Также перед ними выступит ансамбль "Селенга", прибывший из Бурятии.
Ранее воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024". Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году на учениях задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.