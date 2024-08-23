https://ria.ru/20240823/ucheniya-1967929666.html

Российские военные познакомились с культурой Монголии на учениях "Селенга"

Российские военные познакомились с культурой Монголии на учениях "Селенга" - РИА Новости, 23.08.2024

Российские военные познакомились с культурой Монголии на учениях "Селенга"

Военнослужащие России познакомились с культурой Монголии в рамках дня этой страны, который состоялся в ходе совместных учений "Селенга-2024", сообщает Восточный РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T04:25

2024-08-23T04:25

2024-08-23T12:11

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие России познакомились с культурой Монголии в рамках дня этой страны, который состоялся в ходе совместных учений "Селенга-2024", сообщает Восточный военный округ. "В рамках российско-монгольского учения "Селенга-2024" состоялся день Монголии, где российские военнослужащие познакомились c монгольской культурой и традициями. В ходе этого дня монголы приготовили насыщенную программу для военнослужащих российского контингента. На полевой сцене полигона "Чойбалсан" прозвучали национальные песни, местные ансамбли порадовали зрителей хореографическими номерами", - говорится в сообщении. После этого военнослужащие состязались в монгольской национальной борьбе "Бух", в стрельбе из лука "Сур харваа" и метании на точность игральных костей. Монгольская сторона представила гостям национальные блюда. Вскоре военнослужащие Монголии познакомятся с российской культурой и отведают национальные блюда. Также перед ними выступит ансамбль "Селенга", прибывший из Бурятии. Ранее воинский контингент Восточного военного округа прибыл в Монголию для участия в международном учении "Селенга-2024". Эти учения проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году на учениях задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, и подразделения ВС Монголии.

https://ria.ru/20240821/uchenie-1967448981.html

https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html

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монголия, россия, в мире, вооруженные силы рф