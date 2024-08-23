https://ria.ru/20240823/ubiystvo-1968055329.html

Полиция назвала подозреваемого в убийстве россиянки на Маврикии

Полиция назвала подозреваемого в убийстве россиянки на Маврикии - РИА Новости, 23.08.2024

Полиция назвала подозреваемого в убийстве россиянки на Маврикии

Молодой человек, с которым была погибшая на Маврикии гражданка России Залия Шамигулова, подозревается в ее убийстве, рассказали в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:07

2024-08-23T15:07

2024-08-23T15:07

в мире

маврикий

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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Молодой человек, с которым была погибшая на Маврикии гражданка России Залия Шамигулова, подозревается в ее убийстве, рассказали в пятницу РИА Новости в Информационном центре полиции Маврикия. В среду в посольстве РФ на Маврикии сообщили РИА Новости, что Шамигулова пропала на острове, а полиция начала следственные и поисковые мероприятия. В посольстве рассказали, что подруга россиянки обратилась в диппредставительство 20 августа и сообщила о ее пропаже 18 августа. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой. Позже в Информационном центре полиции агентству подтвердили, что российская гражданка умерла. "Девушка была убита. Мы подозреваем в убийстве ее молодого человека", - сказал сотрудник полиции, отвечая на вопрос, что могло послужить причиной смерти российской гражданки. В полиции также подтвердили, что тело Шамигуловой по-прежнему находится в морге.

https://ria.ru/20240821/prigovor-1967456372.html

маврикий

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в мире, маврикий