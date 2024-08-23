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Полиция назвала подозреваемого в убийстве россиянки на Маврикии - РИА Новости, 23.08.2024
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15:07 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ubiystvo-1968055329.html
Полиция назвала подозреваемого в убийстве россиянки на Маврикии
Полиция назвала подозреваемого в убийстве россиянки на Маврикии - РИА Новости, 23.08.2024
Полиция назвала подозреваемого в убийстве россиянки на Маврикии
Молодой человек, с которым была погибшая на Маврикии гражданка России Залия Шамигулова, подозревается в ее убийстве, рассказали в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:07
2024-08-23T15:07
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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Молодой человек, с которым была погибшая на Маврикии гражданка России Залия Шамигулова, подозревается в ее убийстве, рассказали в пятницу РИА Новости в Информационном центре полиции Маврикия. В среду в посольстве РФ на Маврикии сообщили РИА Новости, что Шамигулова пропала на острове, а полиция начала следственные и поисковые мероприятия. В посольстве рассказали, что подруга россиянки обратилась в диппредставительство 20 августа и сообщила о ее пропаже 18 августа. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой. Позже в Информационном центре полиции агентству подтвердили, что российская гражданка умерла. "Девушка была убита. Мы подозреваем в убийстве ее молодого человека", - сказал сотрудник полиции, отвечая на вопрос, что могло послужить причиной смерти российской гражданки. В полиции также подтвердили, что тело Шамигуловой по-прежнему находится в морге.
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в мире, маврикий
В мире, Маврикий
Полиция назвала подозреваемого в убийстве россиянки на Маврикии

Полиция: в убийстве россиянки на Маврикии подозревается ее молодой человек

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк Маврикий
 Маврикий - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Маврикий. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 авг - РИА Новости. Молодой человек, с которым была погибшая на Маврикии гражданка России Залия Шамигулова, подозревается в ее убийстве, рассказали в пятницу РИА Новости в Информационном центре полиции Маврикия.
В среду в посольстве РФ на Маврикии сообщили РИА Новости, что Шамигулова пропала на острове, а полиция начала следственные и поисковые мероприятия. В посольстве рассказали, что подруга россиянки обратилась в диппредставительство 20 августа и сообщила о ее пропаже 18 августа. Консул посольства в тот же день оперативно связался с полицией, которая подтвердила факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой. Позже в Информационном центре полиции агентству подтвердили, что российская гражданка умерла.
«
"Девушка была убита. Мы подозреваем в убийстве ее молодого человека", - сказал сотрудник полиции, отвечая на вопрос, что могло послужить причиной смерти российской гражданки.
В полиции также подтвердили, что тело Шамигуловой по-прежнему находится в морге.
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