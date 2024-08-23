В Стамбуле обсудят решение проблем с турпотоком из России
TÜRSAB: в Стамбуле 27 августа обсудят решение проблем с турпотоком из России
© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Встреча с участием турецких туроператоров, на которой будет обсуждаться положение дел на российском рынке и будут приняты меры для решения имеющихся проблем, пройдёт в Стамбуле 27 августа, сообщил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понёс потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
"TÜRSAB продолжает поддерживать всевозможные усилия и старания, направленные на то, чтобы наилучшим образом принять гостей, приезжающих в Турцию. Одним из таких мероприятий является встреча, которая состоится 27 августа при сотрудничестве Совета по внешнеэкономическим связям (DEİK) и TÜRSAB с участием всех важных туроператоров, менеджеров отелей и неправительственных организаций, связанных с рынком России и СНГ. На встрече будут даны комплексные оценки рынка России и СНГ и приняты эффективные и действенные решения по развитию рынка на период 2025 года и далее", - сообщил Баглыкая.
Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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