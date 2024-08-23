В Турции рассчитывают на продолжение турпотока из России осенью
TÜRSAB: Турция рассчитывает на продолжение турпотока из России в октябре-ноябре
© iStock.com / Uladzimir ZuyeuОтдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи
© iStock.com / Uladzimir Zuyeu
Отдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи. Архивное фото
АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Турция рассчитывает на продолжение турпотока из России в октябре-ноябре из-за продления туристического сезона, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
"Учитывая ожидания, что в этом году сезон будет продлён из-за высоких температур, мы ожидаем, что турпоток из России в Турцию продолжится в октябре и ноябре. Туроператоры также создали новые рейсы и мощности на этом направлении", - сказал Баглыкая.
Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
В Турции предложили отменить систему "все включено", пишут СМИ
6 августа, 10:35