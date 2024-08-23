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В Турции рассчитывают на продолжение турпотока из России осенью - РИА Новости, 23.08.2024
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Туризм
 
03:13 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/turtsiya-1967926919.html
В Турции рассчитывают на продолжение турпотока из России осенью
В Турции рассчитывают на продолжение турпотока из России осенью - РИА Новости, 23.08.2024
В Турции рассчитывают на продолжение турпотока из России осенью
Турция рассчитывает на продолжение турпотока из России в октябре-ноябре из-за продления туристического сезона, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T03:13
2024-08-23T03:13
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Турция рассчитывает на продолжение турпотока из России в октябре-ноябре из-за продления туристического сезона, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Учитывая ожидания, что в этом году сезон будет продлён из-за высоких температур, мы ожидаем, что турпоток из России в Турцию продолжится в октябре и ноябре. Туроператоры также создали новые рейсы и мощности на этом направлении", - сказал Баглыкая. Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966414314.html
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новости - туризм, турция, россия, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Алексей Ерхов, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции рассчитывают на продолжение турпотока из России осенью

TÜRSAB: Турция рассчитывает на продолжение турпотока из России в октябре-ноябре

© iStock.com / Uladzimir ZuyeuОтдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи
Отдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© iStock.com / Uladzimir Zuyeu
Отдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Турция рассчитывает на продолжение турпотока из России в октябре-ноябре из-за продления туристического сезона, заявил РИА Новости глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
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"Учитывая ожидания, что в этом году сезон будет продлён из-за высоких температур, мы ожидаем, что турпоток из России в Турцию продолжится в октябре и ноябре. Туроператоры также создали новые рейсы и мощности на этом направлении", - сказал Баглыкая.
Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил ранее РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Посол РФ Алексей Ерхов заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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