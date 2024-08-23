https://ria.ru/20240823/turtsija-1968174001.html

Турция зафиксировала в июле рекордное число туристов

Турция зафиксировала в июле рекордное число туристов - РИА Новости, 23.08.2024

Турция зафиксировала в июле рекордное число туристов

Турцию за июль посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов, это рекордный показатель, россияне по итогам семи месяцев этого года на первом месте, следует... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:52

2024-08-23T22:52

2024-08-23T22:52

туризм

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турция

германия

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СТАМБУЛ, 23 авг - РИА Новости. Турцию за июль посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов, это рекордный показатель, россияне по итогам семи месяцев этого года на первом месте, следует из статистики министерства культуры и туризма. "За июль в Турцию прибыли более 7,33 миллиона иностранных туристов, это на 2,6% больше, чем годом ранее. Порядка 4% прибыли в страну на сутки, больше всего иностранцев прибыли в Анталью - более 35%", - говорится в полученном РИА Новости документе. Месяцем ранее Турцию посетили более 5,8 миллиона иностранцев. За первые семь месяцев Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов, более 36% въехали в страну через Стамбул. За аналогичный период 2023 года страна приняла на 8,2% меньше туристов. Если в июле россияне оказались на втором месте после граждан ФРГ по числу посетивших Турцию туристов (более 922 тысяч граждан), то по итогам семи месяцев россияне лидируют - более 3,6 миллиона россиян посетили страну, ФРГ отстает на более чем 100 тысяч туристов. При этом доля россиян в общем турпотоке снижается - с 13% в 2023 году до 12,4% по итогам семи месяцев текущего года. Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.

https://ria.ru/20240718/turtsiya-1960407188.html

https://ria.ru/20240813/turtsiya-1965841184.html

турция

германия

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, турция, германия, анталья (провинция)