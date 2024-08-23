Турция зафиксировала в июле рекордное число туристов
Минкультуры: Турцию за июль посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов
Турецкое побережье Антальи. Архивное фото
СТАМБУЛ, 23 авг - РИА Новости. Турцию за июль посетили более 7,3 миллиона иностранных туристов, это рекордный показатель, россияне по итогам семи месяцев этого года на первом месте, следует из статистики министерства культуры и туризма.
"За июль в Турцию прибыли более 7,33 миллиона иностранных туристов, это на 2,6% больше, чем годом ранее. Порядка 4% прибыли в страну на сутки, больше всего иностранцев прибыли в Анталью - более 35%", - говорится в полученном РИА Новости документе. Месяцем ранее Турцию посетили более 5,8 миллиона иностранцев.
За первые семь месяцев Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных туристов, более 36% въехали в страну через Стамбул. За аналогичный период 2023 года страна приняла на 8,2% меньше туристов.
Если в июле россияне оказались на втором месте после граждан ФРГ по числу посетивших Турцию туристов (более 922 тысяч граждан), то по итогам семи месяцев россияне лидируют - более 3,6 миллиона россиян посетили страну, ФРГ отстает на более чем 100 тысяч туристов.
При этом доля россиян в общем турпотоке снижается - с 13% в 2023 году до 12,4% по итогам семи месяцев текущего года.
Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.
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