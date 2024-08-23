https://ria.ru/20240823/transport-1968029979.html
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 23.08.2024
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастопольской бухте, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:02
2024-08-23T14:02
2024-08-23T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастопольской бухте, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.Рейд перекрыли в пятницу в 13.20 мск. Причины не назывались."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении. Движение открыли в 13.57 мск.
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севастополь, россия, безопасность, общество
Севастополь, Россия, Безопасность, Общество
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
В бухте Севастополя возобновил движение морской пассажирский транспорт