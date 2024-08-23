https://ria.ru/20240823/tramvai-1968053426.html

Около 100 тысяч липчан воспользовались новыми трамваями

Около 100 тысяч липчан воспользовались новыми трамваями - РИА Новости, 23.08.2024

Около 100 тысяч липчан воспользовались новыми трамваями

Услугами новых трамваев воспользовались 100 тысяч липчан за два месяца их работы на маршрутах регионального центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:02

2024-08-23T15:02

2024-08-23T15:02

липецкая область

липецк

игорь артамонов

игорь щеголев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968052439_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cf208ca81c5cd72838217e092ccc4718.jpg

ЛИПЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Услугами новых трамваев воспользовались 100 тысяч липчан за два месяца их работы на маршрутах регионального центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор представил работу новой транспортной линейки полномочному представителю президента в ЦФО Игорю Щеголеву, который посетил область с рабочей поездкой. Артамонов напомнил, что трамвайное движение в областном центре модернизируется в рамках проекта по обновлению электротранспорта. Общая стоимость проекта составляет более 14 миллиардов рублей. На эти средства в Липецке реконструируют 40,8 километра существующих трамвайных путей, построят новую ветку протяженностью 5,2 километра. 46 новых трамвайных вагонов уже закупили. В июне 2024 года первые шесть вышли на маршруты и на данный момент уже перевезли 100 тысяч жителей областного центра. "Трамваи – экологичный и современный транспорт. Они помогают существенно разгрузить дороги города, а для липчан это возможность без пробок и с комфортом доехать до нужной точки", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20240620/tramvai-1954276234.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецк, игорь артамонов, игорь щеголев