Около 100 тысяч липчан воспользовались новыми трамваями
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиОколо 100 тысяч липчан воспользовались новыми трамваями
Около 100 тысяч липчан воспользовались новыми трамваями
ЛИПЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Услугами новых трамваев воспользовались 100 тысяч липчан за два месяца их работы на маршрутах регионального центра, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор представил работу новой транспортной линейки полномочному представителю президента в ЦФО Игорю Щеголеву, который посетил область с рабочей поездкой.
© Фото : пресс служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил работу новой транспортной линейки полномочному представителю президента в ЦФО Игорю Щеголеву
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил работу новой транспортной линейки полномочному представителю президента в ЦФО Игорю Щеголеву
Артамонов напомнил, что трамвайное движение в областном центре модернизируется в рамках проекта по обновлению электротранспорта. Общая стоимость проекта составляет более 14 миллиардов рублей. На эти средства в Липецке реконструируют 40,8 километра существующих трамвайных путей, построят новую ветку протяженностью 5,2 километра. 46 новых трамвайных вагонов уже закупили. В июне 2024 года первые шесть вышли на маршруты и на данный момент уже перевезли 100 тысяч жителей областного центра.
"Трамваи – экологичный и современный транспорт. Они помогают существенно разгрузить дороги города, а для липчан это возможность без пробок и с комфортом доехать до нужной точки", – отметил губернатор.