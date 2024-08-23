https://ria.ru/20240823/tekhnologii-1967990117.html

В Госдуму внесут законопроект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО

В Госдуму внесут законопроект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО - РИА Новости, 23.08.2024

В Госдуму внесут законопроект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО

Минцифры РФ ожидает, что законопроект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) будет внесен в Госдуму в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:54

2024-08-23T11:54

2024-08-23T11:54

экономика

технологии

россия

максут шадаев

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минцифры РФ ожидает, что законопроект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) будет внесен в Госдуму в сентябре, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Мы с Минфином проработаем. Планируем внести в сентябре", - сказал он, отвечая на вопрос на каком этапе находится проработка проект о введении платы за использование зарубежного программного обеспечения. При этом Шадаев напомнил, что речь не идет о малом и среднем бизнесе. Минцифры РФ неоднократно предлагало идею введения платы за использование ПО, предлагаемого западными компаниями. Предлагалось создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства, которые предлагалось направить на поддержку отечественных разработчиков.

https://ria.ru/20240531/soft-1949669190.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, максут шадаев, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)