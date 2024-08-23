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В Госдуму внесут законопроект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО - РИА Новости, 23.08.2024
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11:54 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/tekhnologii-1967990117.html
В Госдуму внесут законопроект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО
В Госдуму внесут законопроект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО - РИА Новости, 23.08.2024
В Госдуму внесут законопроект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО
Минцифры РФ ожидает, что законопроект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) будет внесен в Госдуму в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:54
2024-08-23T11:54
экономика
технологии
россия
максут шадаев
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минцифры РФ ожидает, что законопроект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) будет внесен в Госдуму в сентябре, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Мы с Минфином проработаем. Планируем внести в сентябре", - сказал он, отвечая на вопрос на каком этапе находится проработка проект о введении платы за использование зарубежного программного обеспечения. При этом Шадаев напомнил, что речь не идет о малом и среднем бизнесе. Минцифры РФ неоднократно предлагало идею введения платы за использование ПО, предлагаемого западными компаниями. Предлагалось создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства, которые предлагалось направить на поддержку отечественных разработчиков.
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экономика, технологии, россия, максут шадаев, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Госдуму внесут законопроект о сборе с бизнеса за зарубежное ПО

Минцифры ждет внесения в Госдуму проекта о сборе за использование зарубежного ПО

© iStock.com / gorodenkoffКомпьютерные технологии
Компьютерные технологии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Компьютерные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минцифры РФ ожидает, что законопроект о сборе с российского бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) будет внесен в Госдуму в сентябре, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
"Мы с Минфином проработаем. Планируем внести в сентябре", - сказал он, отвечая на вопрос на каком этапе находится проработка проект о введении платы за использование зарубежного программного обеспечения.
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При этом Шадаев напомнил, что речь не идет о малом и среднем бизнесе.
Минцифры РФ неоднократно предлагало идею введения платы за использование ПО, предлагаемого западными компаниями. Предлагалось создать некий спецсчет, куда российские пользователи зарубежного софта начисляли бы средства, которые предлагалось направить на поддержку отечественных разработчиков.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМаксут ШадаевГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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