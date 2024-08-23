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На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси - РИА Новости, 23.08.2024
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18:51 23.08.2024 (обновлено: 19:17 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/taksi-1968139858.html
На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси
На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси - РИА Новости, 23.08.2024
На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси
Автомобиль такси перевернулся на Кутузовском проспекте в пятницу вечером в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:51
2024-08-23T19:17
происшествия
кутузовский проспект
москва
россия
дтп
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автомобиль такси перевернулся на Кутузовском проспекте в пятницу вечером в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На месте находятся сотрудники скорой помощи. О погибших и пострадавших пока неизвестно.Как сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МВД РФ, информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240809/dtp-1965226318.html
кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва, россия, дтп
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, Россия, ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси

На Кутузовском проспекте в Москве перевернулся автомобиль такси

© РИА НовостиМесто происшествия, где на Кутузовском проспекте перевернулось такси. 23 августа 2024
Место происшествия, где на Кутузовском проспекте перевернулось такси. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости
Место происшествия, где на Кутузовском проспекте перевернулось такси. 23 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автомобиль такси перевернулся на Кутузовском проспекте в пятницу вечером в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На месте находятся сотрудники скорой помощи. О погибших и пострадавших пока неизвестно.
Как сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МВД РФ, информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияКутузовский проспектМоскваРоссияДТП
 
 
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