https://ria.ru/20240823/taksi-1968139858.html

На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси

На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси - РИА Новости, 23.08.2024

На Кутузовском проспекте в Москве перевернулось такси

Автомобиль такси перевернулся на Кутузовском проспекте в пятницу вечером в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:51

2024-08-23T18:51

2024-08-23T19:17

происшествия

кутузовский проспект

москва

россия

дтп

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автомобиль такси перевернулся на Кутузовском проспекте в пятницу вечером в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На месте находятся сотрудники скорой помощи. О погибших и пострадавших пока неизвестно.Как сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МВД РФ, информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240809/dtp-1965226318.html

кутузовский проспект

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происшествия, кутузовский проспект, москва, россия, дтп