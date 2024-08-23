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Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/svo-1968037880.html
Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении
Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.08.2024
Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении
Артиллерия Вооружённых сил России поражает до 13 целей в течение ночи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:34
2024-08-23T14:34
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Артиллерия Вооружённых сил России поражает до 13 целей в течение ночи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости корректировщик 291-го полка с позывным "Турист" "По нашей корректировке целей 12-13 в сутки, за ночь. На сутки заступаем поражаем как спешившуюся пехоту противника, кочующие минометы, пикапы. Все движения на линии соприкосновения какие выявляются - все поражаются", - сказал "Турист".
https://ria.ru/20240823/vsu-1967956378.html
россия
работино
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении

Боец "Турист": ВС России за ночь поражают до 13 целей в районе Работино

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне СВО
Боевая работа артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Артиллерия Вооружённых сил России поражает до 13 целей в течение ночи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости корректировщик 291-го полка с позывным "Турист"
"По нашей корректировке целей 12-13 в сутки, за ночь. На сутки заступаем поражаем как спешившуюся пехоту противника, кочующие минометы, пикапы. Все движения на линии соприкосновения какие выявляются - все поражаются", - сказал "Турист".
Уничтожение скопления украинских боевиков на одном из островов в дельте Днепра - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра
Вчера, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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