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Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении
Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.08.2024
Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении
Артиллерия Вооружённых сил России поражает до 13 целей в течение ночи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:34
2024-08-23T14:34
2024-08-23T14:34
специальная военная операция на украине
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ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Артиллерия Вооружённых сил России поражает до 13 целей в течение ночи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости корректировщик 291-го полка с позывным "Турист" "По нашей корректировке целей 12-13 в сутки, за ночь. На сутки заступаем поражаем как спешившуюся пехоту противника, кочующие минометы, пикапы. Все движения на линии соприкосновения какие выявляются - все поражаются", - сказал "Турист".
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении
Боец "Турист": ВС России за ночь поражают до 13 целей в районе Работино