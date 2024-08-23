https://ria.ru/20240823/svo-1968037880.html

Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении

Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.08.2024

Боец СВО рассказал о поражении целей артиллерией на Запорожском направлении

Артиллерия Вооружённых сил России поражает до 13 целей в течение ночи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:34

2024-08-23T14:34

2024-08-23T14:34

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ТОКМАК, 23 авг - РИА Новости. Артиллерия Вооружённых сил России поражает до 13 целей в течение ночи в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости корректировщик 291-го полка с позывным "Турист" "По нашей корректировке целей 12-13 в сутки, за ночь. На сутки заступаем поражаем как спешившуюся пехоту противника, кочующие минометы, пикапы. Все движения на линии соприкосновения какие выявляются - все поражаются", - сказал "Турист".

https://ria.ru/20240823/vsu-1967956378.html

россия

работино

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